США и союзники лоббируют приглашение Украины в саммит G-20, - Bloomberg
Соединенные Штаты просят Индонезию, которая будет принимать в ноябре саммит группы стран G20, пригласить для участия в некоторых мероприятиях Украину
Об этом сообщает Bloomberg.
"США и некоторые другие члены G-7 сейчас просят Джакарту, которая заявила, что хочет "остаться беспристрастной" как председательствующая в G-20, предоставить приглашение президенту Владимиру Зеленскому для участия по крайней мере в части встреч", - пишет агентство.
Bloomberg отмечает, что "изменение в тактике демонстрирует дипломатические споры, с которыми в этом году сталкивается Индонезия как хозяин G-20. И это дилемма для стран-членов, среди них и США, учитывая войну Путина в Украине, которая сейчас вступает в третий месяц". Россия является членом G-20 вместе с такими странами, как Китай и Индия, которые не присоединились к санкциям против Москвы за ее агрессию.
Приглашение Зеленского будет означать, что тема войны будет доминировать на саммите. Некоторые вызывают опасения, что обсуждение других вопросов, в частности изменение климата и бедность, будет отодвинуто на второй план.
Решение о приглашении Украины на ноябрьский саммит еще не принято.
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