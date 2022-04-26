Об этом сообщает Bloomberg.



"США и некоторые другие члены G-7 сейчас просят Джакарту, которая заявила, что хочет "остаться беспристрастной" как председательствующая в G-20, предоставить приглашение президенту Владимиру Зеленскому для участия по крайней мере в части встреч", - пишет агентство.



Bloomberg отмечает, что "изменение в тактике демонстрирует дипломатические споры, с которыми в этом году сталкивается Индонезия как хозяин G-20. И это дилемма для стран-членов, среди них и США, учитывая войну Путина в Украине, которая сейчас вступает в третий месяц". Россия является членом G-20 вместе с такими странами, как Китай и Индия, которые не присоединились к санкциям против Москвы за ее агрессию.

Приглашение Зеленского будет означать, что тема войны будет доминировать на саммите. Некоторые вызывают опасения, что обсуждение других вопросов, в частности изменение климата и бедность, будет отодвинуто на второй план.

Решение о приглашении Украины на ноябрьский саммит еще не принято.



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