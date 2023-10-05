США и союзники изучают варианты передачи Украине замороженных активов РФ, - Блинкен

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина.

"Сейчас мы активно изучаем, какие юридические полномочия и у нас, и у европейцев могут быть, чтобы использовать замороженные активы РФ для передачи Украине, помощи (Украине – ред.)", - заявил Блинкен.

Он также подчеркнул, что, по его мнению, россияне должны заплатить за восстановление Украины и использование замороженных активов может быть одним из вполне реальных и обсуждаемых способов сделать это.