США и союзники изучают варианты передачи Украине замороженных активов РФ, - Блинкен
США и союзники оценивают варианты использования и передачи Украине 300 млрд долларов замороженных активов РФ, большая часть которых находится в Европе
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина.
"Сейчас мы активно изучаем, какие юридические полномочия и у нас, и у европейцев могут быть, чтобы использовать замороженные активы РФ для передачи Украине, помощи (Украине – ред.)", - заявил Блинкен.
Он также подчеркнул, что, по его мнению, россияне должны заплатить за восстановление Украины и использование замороженных активов может быть одним из вполне реальных и обсуждаемых способов сделать это.
- 4 сентября издание CBS сообщило , что США намерены передать Украине $1 млрд подсанкционных российских активов.
- В июне стало известно, что лидеры ЕС поддержали идею использования замороженных активов РФ в пользу Украины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.45 Покупка 37.45Продажа 38.15
- EUR Покупка 39.68Продажа 40.7
- Актуальное
- Важное