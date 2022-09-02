Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Согласно плану страны G7 запретят финансирование и страхование поставок российской нефти, за исключением случаев, когда она покупается по установленной цене. Эти страны охватывают более 30% мировой системы и страхуют более 90% мировых транспортных перевозок.

"Наша цель – создать такую разрешительную систему, которая позволит российской нефти течь, но снизит доходы РФ", — заявил замминистра финансов США Уолли Адеем.

План ограничения цен также будет распространяться на нефтепродукты, в частности бензин — еще один важный источник поступлений России от экспорта.

В августе в эфире Еспресо юрист Агия Загребельская заявила, что российская нефть стала токсичной даже для партнеров РФ.

9 августа российская нефтяная компания "Транснефть" заявила, что Украина прекратила транзит российской нефти через южную часть нефтепровода "Дружба" из-за санкций, которые сделали невозможным оплату услуг транзита.

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