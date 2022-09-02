США и союзники готовят план ограничения цены на российскую нефть, - The Wall Street Journal
Руководители финансовых ведомств стран G-7 соберутся 2 сентября, чтобы одобрить этот план и определиться со сроком его реализации
Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
Согласно плану страны G7 запретят финансирование и страхование поставок российской нефти, за исключением случаев, когда она покупается по установленной цене. Эти страны охватывают более 30% мировой системы и страхуют более 90% мировых транспортных перевозок.
"Наша цель – создать такую разрешительную систему, которая позволит российской нефти течь, но снизит доходы РФ", — заявил замминистра финансов США Уолли Адеем.
План ограничения цен также будет распространяться на нефтепродукты, в частности бензин — еще один важный источник поступлений России от экспорта.
- В августе в эфире Еспресо юрист Агия Загребельская заявила, что российская нефть стала токсичной даже для партнеров РФ.
- 9 августа российская нефтяная компания "Транснефть" заявила, что Украина прекратила транзит российской нефти через южную часть нефтепровода "Дружба" из-за санкций, которые сделали невозможным оплату услуг транзита.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotv
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.45
Покупка 39.45Продажа 40.24
-
EUR
Покупка 39.41Продажа 40.41
- Актуальное
- Важное