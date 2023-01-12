Об этом пишут в The Wall Street Journal.

В WSJ утверждают, что на этой неделе на встречах по всей Европе официальные лица Министерства финансов США обсуждают детали будущих санкций в отношении российских нефтепродуктов, которые вступят в силу 5 февраля.

Санкции установят два лимита цен на российские нефтепродукты: на более дешевые, такие как мазут, и более дорогие, вроде дизельного топлива.

Предполагается, что новые ограничения будут иметь более серьезный экономический эффект: они вступят в силу одновременно с тем, как ЕС запретит импортировать российское дизельное топливо и другие нефтепродукты.

"Европа десятилетиями полагалась на Россию относительно дизельного топлива, что вызвало опасения по поводу последствий февральских санкций. Сейчас европейские поставщики топлива, похоже, запаслись дизелем перед западными ограничениями", - говорится в тексте WSJ.

Филипп Джонс-Люкс, аналитик женевской нефтяной компании Sparta Commodities, сказал, что физические цены на дизельное топливо в Европе пока недостаточно высоки, чтобы побудить трейдеров отправлять дизельное топливо из США, Саудовской Аравии и Индии.

"Это говорит нам о том, что в настоящее время нет никаких признаков, по крайней мере, относительно ценообразования, того, что кто-то волнуется по поводу поставок дизельного топлива в Европу в феврале", - сказал он.

Напомним, 9 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился в Киеве с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Франсом Тиммермансом и обсудил ряд вопросов, в том числе санкции против Росатома в 10-м пакете.

Европейский Союз пообещал ввести санкции против Беларуси и Ирана за военную поддержку Российской Федерации в войне против Украины.

С начала 2023 года в России произошло не менее семи аварий с участием авиационного пассажирского транспорта, еще немало инцидентов, заставлявших отменять или прерывать рейсы: это произошло из-за введения против России.

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