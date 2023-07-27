Об этом сообщил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Укринформ.

"Дать, места, продолжительность учебного плана – все это до сих пор прорабатывается, и я не могу назвать вам день в календаре", - сказал он.

В то же время Кирби отметил, что Соединенные Штаты рассматривают, прежде всего, Румынию и Данию как места для проведения практических тренировок.

"Но также могут быть и другие места. Это то, что мы сейчас рассматриваем", – добавил представитель Белого дома.

Кроме того, он пояснил, что украинские пилоты должны пройти курсы английского языка в Британии, чтобы управлять истребителями F-16.

"Итак, я думаю, скоро это начнется", - заметил представитель Белого дома.

В этой связи он также подчеркнул, что все воспринимают эту задачу "с соответствующим чувством срочности", чтобы как можно скорее подготовить украинских пилотов.

Истребители F-16 для Украины.

21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16. Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы избивать по территории РФ. Также советник Минобороны Юрий Сак заявил, что Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года.

25 мая на встрече в формате "Рамштайн" сообщили , что коалицию по обучению ВСУ на F-16 возглавят Дания и Нидерланды и войдут в нее еще четыре страны: Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша.

Один из лидеров "авиационной коалиции" Нидерланды 14 июня заявили , что обучение украинских пилотов на F-16 стартуют в ближайшие месяцы.

Дания и Нидерланды планируют начать обучение украинских пилотов этим летом и создадут тренинговый центр в одной из восточноевропейских стран НАТО.

Министр обороны Украины Алексей Резников по итогам "Рамштайна" выразил уверенность, что у нас будет "птичья коалиция". Также он заверил , что пилоты ПС ВСУ могут освоить западные истребители F-16 быстрее, чем ожидают страны-союзники Украины, и четырехмесячный срок выглядит реалистичным, для техников нужно больше времени.

6 июля стало известно, что Румыния станет базой подготовки украинских пилотов на F-16. 11 июля Украина договорилась об обучении украинских пилотов на боевых самолетах F-16 с Францией.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что первые истребители F-16 предположительно будут летать в небе Украины до конца марта 2024 года.

В воскресенье, 16 июля, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил , что Штаты не будут откладывать обучение украинских пилотов на истребителях F-16, Байден разрешил европейским странам приступить к тренировкам.

22 июля Салливан также сказал , что украинские пилоты начнут обучение на истребителях F-16 в ближайшие несколько недель.