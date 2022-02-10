США и Саудовская Аравия намерены совместно поддерживать стабильность поставок энергоносителей в мире
Президент США Джо Байден и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд выразили намерение обеспечивать стабильность поставок энергоресурсов в мире, а также обсудили ситуацию в Европе и на Ближнем Востоке
Об этом сообщает прессслужба Белого дома .
"Оба лидера снова подчеркнули, что США и Саудовская Аравия готовы работать над обеспечением стабильности поставок энергоносителей в мире", - говорится в заявлении.
Кроме того, Джо Байден и Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд договорились о сотрудничестве правительств в ближайшие недели и месяцы по ситуации в Европе и на Ближнем Востоке.
Также американский президент заявил о готовности поддерживать Саудовскую Аравию в защите от иранских хуситов. Джо Байден заверил, что Иран никогда не получит ядерное оружие, и проинформировал короля о переговорах по возобновлению ограничений по иранской ядерной программе.
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