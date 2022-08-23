Об этом Кулеба заявил в интервью Фактам ICTV .

По его словам, Будапештский меморандум с момента подписания в 1994 году был мертворожденным.

"США и РФ, по сути, объединились, чтобы забрать у Украины ядерное оружие… Я хочу, чтобы мы четко поняли, это не Украина отдала ядерное оружие. А тандем президента США Белая Клинтона и президента РФ Бориса Ельцина - забрали у Украины ядерное оружие. Это историческая правда, о которой нужно говорить", – сказал Кулеба.

11 июня экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал США и Британию выполнить условия Будапештского меморандума и "подарить Украине ядерные боеголовки" из собственных арсеналов.

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