США и Россия, по сути, объединились, чтобы забрать у Украины ядерное оружие, - Кулеба о Будапештском меморандуме
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина в 1994 году была вынуждена подписать Будапештский меморандум под давлением России и США
Об этом Кулеба заявил в интервью Фактам ICTV .
По его словам, Будапештский меморандум с момента подписания в 1994 году был мертворожденным.
"США и РФ, по сути, объединились, чтобы забрать у Украины ядерное оружие… Я хочу, чтобы мы четко поняли, это не Украина отдала ядерное оружие. А тандем президента США Белая Клинтона и президента РФ Бориса Ельцина - забрали у Украины ядерное оружие. Это историческая правда, о которой нужно говорить", – сказал Кулеба.
- 11 июня экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал США и Британию выполнить условия Будапештского меморандума и "подарить Украине ядерные боеголовки" из собственных арсеналов.
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