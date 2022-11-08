США и Россия планируют возобновить переговоры по взаимному контролю над ядерным оружием, - Bloomberg
Россия и США готовятся в течение следующих недель встретиться для обсуждения возобновления инспекций объектов атомного оружия в рамках нового Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) – ответные переговоры были приостановлены с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину
Об этом сообщает Bloomberg.
Представитель Государственного департамента США подтвердил подготовку заседания двусторонней консультативной комиссии, но отказался сообщить, когда и где оно состоится. Он добавил, что США надеются на конструктивную сессию.
Два собеседника Bloomberg в Москве заявили, что вероятным местом встречи может быть египетский Каир. В Женеве заседания комиссии Россия провести не желает, поскольку Швейцария присоединилась к санкциям против нее в связи с полномасштабной агрессией.
Двусторонняя консультативная комиссия, занимающаяся практическими вопросами выполнения СНВ-3, последний раз собиралась в Женеве в октябре 2021 года. После начала полномасштабного вторжения в РФ США приостановили ее работу.
Ожидается, что на заседании комиссии американская сторона поднимет вопрос возобновления инспекций. В августе Россия не допустила американских инспекторов на свои ядерные объекты, ссылаясь на визовые ограничения для россиян, которые, по ее словам, делают невозможным их доступ к США.
Отметим, в феврале 2021 года Договор СНВ-3 был продлен на пять лет. Сейчас администрация Джо Байдена предлагает России перезаключить договор до 2026 года, привлекая в качестве третьей стороны также Китай.
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