США и РФ провели обмен осужденными

Об этом МИД России сообщил в среду, 27 апреля, а также пишут The Wall Street Journal , Reuters и Daily Sabah.

По данным адвоката Ярошенко Алексея Тарасова, процедура обмена прошла в третьей стране. СМИ пишут, что обмен прошел в Турции.

Чиновники США отметили, что обмен не являлся частью широких дипломатических переговоров с Россией и не означает изменение американского подхода к Украине.

В свою очередь, Reuters называет российско-американские отношения худшими со времен холодной войны после вторжения РФ в Украину и последующих санкций Запада против Москвы.

Президент Байден поприветствовал возвращение гражданина США домой.

"Мы поздравляем Тревора Рида дома и празднуем его возвращение к семье, которая очень скучала по ним. Я слышал в голосах родителей Тревора, как сильно они беспокоятся о его здоровье и скучают. И я был рад возможности поделиться с ними хорошей новостью об уходе Тревора", - сказал Байден.



Справка: Россиянин Константин Ярошенко в 2010 году был арестован в Либерии американскими спецслужбами. В 2011 году его приговорили к США к 20 годам тюрьмы по обвинению в контрабанде наркотиков. Мужчина отвергал обвинения.

Американец Тревор Рид попал под стражу летом 2019 года после того, как российские власти заявили, что он напал на офицера, когда полиция отвезла его в полицейский участок после ночной вечеринки. В 2020 году получил девять лет лишения свободы. Правительство США и самое Рид отрицают обвинения и сомневаются в справедливости судебного процесса.



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