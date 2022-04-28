США и РФ провели обмен осужденными
США обменялась с Россией заключенными: Москва освободила бывшего морского пехотинца США Тревора Рида в обмен на российского летчика Константина Ярошенко
Об этом МИД России сообщил в среду, 27 апреля, а также пишут The Wall Street Journal , Reuters и Daily Sabah.
По данным адвоката Ярошенко Алексея Тарасова, процедура обмена прошла в третьей стране. СМИ пишут, что обмен прошел в Турции.
Чиновники США отметили, что обмен не являлся частью широких дипломатических переговоров с Россией и не означает изменение американского подхода к Украине.
В свою очередь, Reuters называет российско-американские отношения худшими со времен холодной войны после вторжения РФ в Украину и последующих санкций Запада против Москвы.
Президент Байден поприветствовал возвращение гражданина США домой.
"Мы поздравляем Тревора Рида дома и празднуем его возвращение к семье, которая очень скучала по ним. Я слышал в голосах родителей Тревора, как сильно они беспокоятся о его здоровье и скучают. И я был рад возможности поделиться с ними хорошей новостью об уходе Тревора", - сказал Байден.
Справка: Россиянин Константин Ярошенко в 2010 году был арестован в Либерии американскими спецслужбами. В 2011 году его приговорили к США к 20 годам тюрьмы по обвинению в контрабанде наркотиков. Мужчина отвергал обвинения.
Американец Тревор Рид попал под стражу летом 2019 года после того, как российские власти заявили, что он напал на офицера, когда полиция отвезла его в полицейский участок после ночной вечеринки. В 2020 году получил девять лет лишения свободы. Правительство США и самое Рид отрицают обвинения и сомневаются в справедливости судебного процесса.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.97
Покупка 30.97Продажа 32.02
-
EUR
Покупка 32.86Продажа 34.16
- Актуальное
- Важное