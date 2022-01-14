США и РФ отреагировали на идею переговоров в формате Зеленский-Байден-Путин

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Пресссекретарь Белого дома Джен Псаки заявила , что пока нечего сообщить о проведении саммита.



"Мне нечего сообщить в контексте следующих шагов в переговорах или контактах", - сказала она.

В России заявили, что не получали предложений по встрече Зеленский-Байден-Путин от американской стороны.

Об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в комментарии росСМИ.

"Пока ничего не поступало", – сказал он.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Владимир Зеленский предложил президенту США Джо Байдену провести саммит с участием президента РФ Владимира Путина.