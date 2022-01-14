США и РФ отреагировали на идею переговоров в формате Зеленский-Байден-Путин
США и Россия отреагировали на предложение президента Украины Владимира Зеленского по поводу трехсторонних переговоров
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Пресссекретарь Белого дома Джен Псаки заявила , что пока нечего сообщить о проведении саммита.
"Мне нечего сообщить в контексте следующих шагов в переговорах или контактах", - сказала она.
В России заявили, что не получали предложений по встрече Зеленский-Байден-Путин от американской стороны.
Об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в комментарии росСМИ.
"Пока ничего не поступало", – сказал он.
- Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Владимир Зеленский предложил президенту США Джо Байдену провести саммит с участием президента РФ Владимира Путина.
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