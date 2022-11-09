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США и РФ готовят переговоры по контролю над ядерным оружием

9 ноября, 2022 среда
15:54
Мир

США и Россия планируют обсудить возобновление инспекций в рамках нового Договора о сокращении и ограничении ядерных вооружений (СНВ), которые были приостановлены до вторжения России в Украину

Об этом сообщили в Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента США Неда Прайса.

"Мы четко дали понять России, что меры, предпринятые в результате неспровоцированной войны России против Украины, не препятствуют российским инспекторам проводить инспекции по новому Договору в Соединенных Штатах. Поэтому мы надеемся, что заседание комиссии позволит нам продолжить эти инспекции", - подчеркнул он.

По словам Прайса, двусторонняя консультативная комиссия (BCC) по соглашению о контроле над вооружениями между двумя крупнейшими ядерными государствами мира соберется "в ближайшее время".

Известно, что Россия приостановила сотрудничество с инспекциями в рамках договора в августе. В этом страна-агрессор обвинила ограничения на поездки, введенные Вашингтоном и его союзниками из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Вместе с тем РФ заявила, что по-прежнему разделяет важность соблюдения положений договора.

  • 18 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что считает вероятность применения Россией ядерного оружия против Украины низкой, но проводит внимательный мониторинг состояния и готовности российских ядерных сил.
  • 24 октября начальник Главного управления разведки минобороны Кирилл Буданов заявил, что угроза применения Россией ядерного оружия реальна, но не больше, чем была восемь месяцев или два года назад.
  • Спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков назвал информацию New York Times об обсуждении ядерного удара по Украине "накачкой темы".

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