США и РФ готовят переговоры по контролю над ядерным оружием
США и Россия планируют обсудить возобновление инспекций в рамках нового Договора о сокращении и ограничении ядерных вооружений (СНВ), которые были приостановлены до вторжения России в Украину
Об этом сообщили в Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента США Неда Прайса.
"Мы четко дали понять России, что меры, предпринятые в результате неспровоцированной войны России против Украины, не препятствуют российским инспекторам проводить инспекции по новому Договору в Соединенных Штатах. Поэтому мы надеемся, что заседание комиссии позволит нам продолжить эти инспекции", - подчеркнул он.
По словам Прайса, двусторонняя консультативная комиссия (BCC) по соглашению о контроле над вооружениями между двумя крупнейшими ядерными государствами мира соберется "в ближайшее время".
Известно, что Россия приостановила сотрудничество с инспекциями в рамках договора в августе. В этом страна-агрессор обвинила ограничения на поездки, введенные Вашингтоном и его союзниками из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Вместе с тем РФ заявила, что по-прежнему разделяет важность соблюдения положений договора.
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