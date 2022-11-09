Об этом сообщили в Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента США Неда Прайса.

"Мы четко дали понять России, что меры, предпринятые в результате неспровоцированной войны России против Украины, не препятствуют российским инспекторам проводить инспекции по новому Договору в Соединенных Штатах. Поэтому мы надеемся, что заседание комиссии позволит нам продолжить эти инспекции", - подчеркнул он.

По словам Прайса, двусторонняя консультативная комиссия (BCC) по соглашению о контроле над вооружениями между двумя крупнейшими ядерными государствами мира соберется "в ближайшее время".

Известно, что Россия приостановила сотрудничество с инспекциями в рамках договора в августе. В этом страна-агрессор обвинила ограничения на поездки, введенные Вашингтоном и его союзниками из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Вместе с тем РФ заявила, что по-прежнему разделяет важность соблюдения положений договора.

18 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что считает вероятность применения Россией ядерного оружия против Украины низкой, но проводит внимательный мониторинг состояния и готовности российских ядерных сил.

24 октября начальник Главного управления разведки минобороны Кирилл Буданов заявил, что угроза применения Россией ядерного оружия реальна, но не больше, чем была восемь месяцев или два года назад.

Спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков назвал информацию New York Times об обсуждении ядерного удара по Украине "накачкой темы".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb