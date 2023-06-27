Об этом сообщает Reuters.

Соглашение о сотрудничестве было заключено во время конференции Abrams Suppliers, организованной совместно General Dynamics и познавательной компанией Wojskowy Zakłady Motoryzacyjne, входящей в концерн PGZ.

Известно, что центр намерен открыть польский производитель вооружения Polska Grupa Zbrojeniowa. Это связано с тем, что Варшава планирует удвоить численность своей армии в этом году, а также увеличить затраты на оборону до 4% ВВП.

"Как надежный партнер для армии мы отвечаем за поддержку подразделений путем обеспечения эффективности каждого типа оборудования, которое используется польской армией или начинает использоваться", - заявил исполнительный директор PGZ Себастьян Хвалек.

В прошлом году Польша заключила контракт на поставку 250 танков Abrams M1A2 SEPv3 с сопутствующим оборудованием, логистикой и учебным пакетом. Первые танки Abrams M1A2 SEPv3 должны прибыть до конца 2024, а вся техника поступит к концу 2026-го.