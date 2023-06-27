США и Польша заключили соглашение об открытии в Познани центра ремонта танков Abrams
В Польше будет открыт сервисный центр для танков американского производства Abrams, которые будут использоваться в Польше и Украине.
Об этом сообщает Reuters.
Соглашение о сотрудничестве было заключено во время конференции Abrams Suppliers, организованной совместно General Dynamics и познавательной компанией Wojskowy Zakłady Motoryzacyjne, входящей в концерн PGZ.
Известно, что центр намерен открыть польский производитель вооружения Polska Grupa Zbrojeniowa. Это связано с тем, что Варшава планирует удвоить численность своей армии в этом году, а также увеличить затраты на оборону до 4% ВВП.
"Как надежный партнер для армии мы отвечаем за поддержку подразделений путем обеспечения эффективности каждого типа оборудования, которое используется польской армией или начинает использоваться", - заявил исполнительный директор PGZ Себастьян Хвалек.
В прошлом году Польша заключила контракт на поставку 250 танков Abrams M1A2 SEPv3 с сопутствующим оборудованием, логистикой и учебным пакетом. Первые танки Abrams M1A2 SEPv3 должны прибыть до конца 2024, а вся техника поступит к концу 2026-го.
- 21 апреля, во время встречи Контактной группы в формате "Рамштайн", было решено , что подготовка украинцев к управлению танками Abrams начнется в Германии в начале лета и продлится 10 недель.
- Министр обороны США Ллойд Остин сообщал , что Соединенные Штаты передадут Украине танки Abrams в начале осени 2023 года.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.67
Покупка 36.67Продажа 37.39
-
EUR
Покупка 40.22Продажа 41.12
- Актуальное
- Важное