США и Польша должны помочь экспортировать Украине зерно, - американский эксперт Фрид

Чрезвычайно важные встречи проходили в Соединенных Штатах. Понимаем, что было несколько кейсов, которые одновременно мы все пытались решить, в частности, речь идет о чрезвычайно важном месседже со стороны президента Зеленского, о встречах между нашим украинским политическим истеблишментом и американским. И соответственно ключевые истории - это серьезная долгая помощь Украине, но, к сожалению, мы не получили сигнала относительно выделения дальнобойных ракетных комплексов ATACMS.

Есть две причины, почему визит президента Зеленского в Вашингтон, а также в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН так важен. Во-первых, президент Зеленский хочет усилить американскую поддержку Украины и ее борьбу за выживание. Зеленский поступает правильно, он должен убедить американцев, и правых и левых, и демократов и республиканцев, что то, что они делают для Украины, дело справедливое и что Украина может добиться успеха.

Второй месседж состоит в том, что он настаивает на увеличении предоставления вооружений. В Администрация Байдена ведутся внутренние дебаты по ATACMS, о которых вы упомянули. Надеюсь, что уже скоро этот вопрос будет решен в пользу Украины. Поэтому действия Зеленского направлены на то, чтобы Украина смогла оттеснить россиян и вернуть свои территории.

Пенни Прицкер, которая будет координировать и контролировать то, что называется масштабной экономической помощью со стороны США. Мы слышали об определенных сигналах со стороны и Государственного департамента и не только, в частности, речь идет о борьбе с украинской коррупцией. Очень бы не хотелось, чтобы определенные понятия смешивались, но в любом случае понимаем, что происходит углубление сотрудничества и появилась Пенни Прицкер. Какова будет стратегия взаимодействия?

Во-первых, я считаю, что назначение старшего опытного американского политика Пенни Прицкер – это очень хорошо. Она не бюрократ среднего звена. Она представляет политическую мощь высокого ранга, которая сможет сделать то, что я не смог бы сделать, будь я на этом посту. А все благодаря ее политическому статусу. Это прекрасно.

Вы поднимаете вопросы коррупции. Да, Украина должна бороться за свое существование. И она нуждается во внутренней трансформации, чтобы стать частью европейской семьи. Украина добьется успеха в обоих аспектах, но ей придется несладко. Украине будет тяжело, но это не значит невозможно. Украина знает, какой путь должна пройти. Она может перенять опыт своего западного соседа - Польши, которая начала свою успешную трансформацию в 1989 году, и сейчас является членом Европейского Союза, НАТО и гораздо более богатым обществом.

Следовательно, после войны Украина нуждается не только в физической реконструкции, но и в системной трансформации. И я думаю, что Пенни Прицкер может поддержать Украину в обеих задачах.

Зерновое соглашение и очень серьезное взаимное политическое, не только экономическое, недоразумение между Украиной и Польшей. Понимаем, что Украина должна продавать свое зерно, это стратегическая для нас история. С другой стороны, мы понимаем, что Польша хотела бы уберечь свой собственный рынок, и здесь появляется очень много разных спекуляций, разных эмоций. Мы понимаем, что эти эмоции могут нас завести очень далеко. Я вижу в этом огромную, колоссальную опасность. В то же время, когда мы говорим о так называемом зерновом соглашении, хотел бы вас расспросить, почему столь вялой, неубедительной и малодейственной является позиция Еврокомиссии, ведь она могла бы привлечь свои финансы и закупать украинское зерно, если речь идет о том, чтобы помочь голодающим странам Африки, Азии и т.д.

К сожалению, это действительно так. В последние два-три дня риторика между Польшей и Украиной была достаточно резкой, что не могло не понравиться Кремлю. И польское, и украинское правительство должны отойти от этого и понять, что они являются союзниками и что то, что сейчас происходит – это не больше, чем семейная ссора. Эмоциональное напряжение может быть высоким, но мы все хорошо знаем, что выносить мусор из избы не стоит. Это очень важно.

Насколько мне известно, Польша позволяет украинскому зерну идти транзитом через Польшу в Африку и на Ближний Восток, то есть она не заблокировала все украинское зерно, об этом можно узнать из некоторых комментариев в СМИ. Однако Польшу волнует продажа украинского зерна по низким ценам, ведь цены на зерно упали из-за большого российского урожая и россиян, заполонивших рынок.

Выход из этой ситуации есть, и вы о нем упомянули.

Европейская комиссия, вероятно, могла бы стать посредником в достижении определенного понимания, которое обезопасило бы польских фермеров и польский рынок, предоставив Украине доступ к мировым рынкам транзитом через Польшу.

Такое решение было бы оптимальным. Не могу дать экспертную оценку деталям, но мне кажется, что был бы путь вперед. Сегодня имел возможность общаться с официальными лицами США и Польши, и все они хотят двигаться вперед. Идет речь о том, как друзья Украины могут помочь ей решить этот вопрос как можно скорее.

Есть опасения, что украино-польское недоразумение может выйти еще на дополнительный неприятный эмоциональный уровень. По вашему мнению, есть ли вообще какие-то шансы, чтобы наладить это сотрудничество и вернуться хотя бы к состоянию, которое было до зернового недоразумения? Война продолжается и украинско-польское понимание и украинско-польский союз - это действительно страшный сон для Кремля еще со времен 1920 года.

Именно так, Польша и Украина представляют общий стратегический интерес в защите восточного фланга Европы от российской агрессии. Поляки хорошо знают, что в 17 веке все было бы по-другому, если бы они поддержали украинцев и Запорожскую Сечь в частности. То есть Россия всегда пользуется, когда Польша и Украина ссорятся. Поляки знают, как много сделала для Украины их страна по гуманитарным и стратегическим соображениям, как и то, что дружба с Украиной в их интересах, и это действительно так. Это в наших общих интересах. Тогда как Кремль хочет видеть Польшу и Украину в состоянии вражды, друзья Польши и Украины, такие как я, хотят видеть польско-украинские отношения на высоком уровне, ради ожиданий лидеров с обеих сторон, понимающих, что вместе они могут быть в большей безопасности , чем по одному.

На прошлой неделе со мной разговаривал Мэтью Брайза, бывший советник государственного секретаря, наш общий с вами знакомый. Он сказал, что зерновое соглашение, в том числе попытки России его интерпретировать в свою пользу, попытка его исказить, также косвенно свидетельствует и о другом процессе. Под прикрытием этой российской версии они хотели бы продолжить интенсификацию поставок российского газа через Турцию и Болгарию с использованием так называемого турецкого потока и затем привлечь Сербию и Венгрию. По словам посла Брайзы, сейчас идет подготовка со стороны Европейской комиссии по расследованию этого скрытого кейса.

Мэтью Брайза – мудрый и опытный человек. Мы знакомы уже 30 лет, и я думаю, что его советы хорошие. Он прав. Задача, которая стоит перед всеми нами, состоит в том, чтобы помочь украинскому экспорту выйти на мировые рынки в условиях российской войны и агрессии. Такая цель достижима, если будет обеспечен транзит через Польшу и Румынию, а некоторые перевозки будут происходить через Черное море. Недавно такие перевозки были, впрочем, они также будут требовать давления на Россию. Все это возможно, и давайте не забывать, что украинское контрнаступление все еще продолжается. Вполне возможно, что Украина отвоюет достаточно территории, чтобы логистически отрезать Крым и изменить стратегическое течение войны.

Сделки за кулисами большой политики, о которых упоминал президент Зеленский во время своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН. Президент Украины об этом сказал вслух, что есть определенные проявления того, что называется закулисной политикой, когда некоторые силы хотели бы решать вопросы российской агрессии за наш счет.

Президент Зеленский прав, и его точка зрения состоит в том, что безопасность нельзя разделять. Мы имеем дело с агрессией против Украины, которая просто так не прекратится. Это урок, который мы извлекли в 20-м веке, и не должны его забывать. Безопасность для Украины – это безопасность для всех нас. При Путине Россия вернулась в роль страны-агрессора. Мы должны быть реалистами по этому поводу. Россия нам не друг. Россия – агрессор, начинавший войны для достижения своих имперских целей. Это дело не только Украины и НАТО. Это дело всего мира.

Поддержка Украины и в Европе, и в США, и среди других стран достаточно сильна, и мне импонирует, что президент Зеленский обратился к миру с трибуны Генассамблеи ООН. Он не первый лидер, делавший подобные заявления, но очевидно, что правда на его стороне.

Путин рассчитывает на тех или иных поклонников его версии, например, завершения войны. Он надеется, что часть западных элит будет давить на украинский политический истеблишмент в попытках либо максимально долго затягивать конфликт, либо примораживать его. Насколько решительными будут американские и европейские политические элиты в том, что называется помочь Украине как можно быстрее выиграть?

Путин однозначно рассчитывает на затяжную войну, чтобы истощить американскую и европейскую поддержку Украины. Возможно, он также рассчитывает и на выборы в США в следующем году, чтобы к власти пришли его сторонники. К примеру, душа Трампа тяготеет скорее к Путину, чем к делу свободы. Именно на это рассчитывает Путин. Поэтому правильная политика состоит в том, чтобы помочь Украине сейчас настолько, насколько мы можем, чтобы она могла оттеснить россиян, изменить стратегическое течение войны и, в конце концов, как говорится, положить россиян на лопатки.

Китайская дипломатия проявляет очередную фазу повышенной активности. Но какова сейчас будет позиция Китая? Будет ли Китай играть в поддержку российской агрессии против Украины, или Пекин будет пытаться сдерживать Путина и убеждать его тем или иным способом завершать агрессию?

Я считаю, что китайцы не хотят, чтобы Путин проиграл. Им неудобно, что он начал эту войну, и довольно смущает, что он взялся за дело, которое ни выиграть, ни прекратить не может. Это ставит китайцев в затруднительное положение. Они не хотят, чтобы Путин проиграл, но и не желают быть причастными к его поражению, то есть не хотят быть слишком тесно привязанными к Путину. Ожидать разрыва отношений между Китаем и Россией не стоит, но энтузиазм Китая относительно поддержке войны Путина кажется ограниченным. То есть их партнерство имеет определенные ограничения.

Как президент Байден будет готов доводить дело поддержки Украины до нашей победы? Или все-таки будет использоваться формула, чтобы Украина не проиграла? По-моему, это не просто семантическая разница, это чрезвычайно существенное изменение формулы.

Важно поддерживать и призывать Украину к успеху, победе. Американцы не ожидали, что Украина сможет так хорошо проявить себя на поле боя. Правительство США знало, что будет война, но они думали, что Россия легко справится с Украиной. Вот где они ошибались. И им понадобилось определенное время, чтобы понять, что Украина действительно может добиться успеха в борьбе.

Администрация США не хочет давать слишком много обещаний. Мы все надеемся на победу Украины. И я думаю, что это вполне реально. И несмотря на это, многое зависит именно от хода событий на поле боя. Поэтому, по моему мнению, вместо того чтобы спорить о семантике, мы должны как можно быстрее предоставить Украине оружие, в котором она нуждается, чтобы она могла уверенно приближаться к победе.

Мы в свое время надеялись, что российская экономика посыпется. Каким-то чудом им удалось стабилизировать как курс рубля, так и внутриэкономическую ситуацию в России. Возможно, остались еще те или иные санкционные механизмы, которые помогли бы российской экономике вернуться в состояние, которое она имела, например, в конце 80-х. Да я понимаю, что этот процесс продолжается, но есть ощущение, что недостаточно быстро.

Санкции действительно можно усилить, но никакие санкции никогда не будут работать идеально. Всегда будут уклонения от санкций. Однако это не означает, что санкции не действуют.

Несовершенные санкции - это реальность, но они могут наносить ущерб российской экономике, что они в конце концов и делают.

Так что мы должны усиливать санкционное давление. Недавно я написал статью, где предложил, как это сделать. В основном речь идет о финансовых санкциях. Мы должны еще более эффективно управлять ценовыми ограничениями на нефть, а также преследовать тех, кто осуществляет поставки запрещенных технологий в Россию. Да, все это сложно, несовершенно и требует времени, но мы должны это делать. Не будем забывать об опыте советской экономики. Санкции против советской экономики были непоследовательны и несовершенны, но советская экономика все же не выдержала. Мы не должны забывать этот опыт.

С другой стороны, Россия может ехать как хромая утка еще довольно долго. Она напоминает чем-то подбитый советский танк Т-80, но она едет и убивает, и есть ощущение, что Путин не собирается завершать войну и выводить свои войска. Понимаем, что на всех международных площадках была акцептирована формула президента Зеленского, в том числе ключевая история – это вывод российских войск с временно оккупированных наших территорий. С другой стороны, есть позиция Путина и мятеж, или псевдомятеж, Пригожина, который не снес Путина, как мы все надеялись.

Я скажу так: когда экономика находится под давлением, российская политическая система также находится под давлением. Мы знаем это по российской и советской истории. Мы знаем, что, когда Россия начинает войны и не выигрывает их, политическое давление растет и иногда происходят изменения. Нам хорошо об этом известно. Поражение России в Украине, успех Украины на поле боя может означать поражение путинизма. И я очень надеюсь на это.

Может ли избирательная кампания в Соединенных Штатах повлиять на то, что называется консолидированной позицией республиканцев и демократов?

Демократы объединены поддержкой Украины, за исключением очень небольшой группы крайних левых. Ситуация с республиканцами более сложная. Президент Трамп не поддерживает Украину. Он поддерживает Путина. Многие его последователи в Республиканской партии также против поддержки Украины. О большинстве речь не идет, но их ряды пополняются, и они сегодня очень громко заявляют о себе в нашей политике, что повлекло за собой трудности с предоставлением пакета помощи Украине от президента Байдена.

Президент Зеленский может внести коррективы. Он встречался со спикером Палаты представителей господином Маккарти, который является республиканцем и который может повлиять на общие настроения. Я очень на это надеюсь. Необходимо давить на Россию на поле боя, а мы в свою очередь должны помогать Украине, потому что ахиллесова пята найдется и у Путина.