Об этом сообщает CNN со ссылкой на официальных лиц, знакомых по этому вопросу.

Прежде чем программа обучения начнет действовать, США должны ее утвердить.

Учебу планировалось начать в августе, однако все еще необходимо проработать ряд важнейших деталей. Также пока неясно, какие страны предоставят F-16 для обучения и для Украины после завершения тренировок. Передача самолетов Украине потребует отдельного разрешения США.

Собеседники CNN сообщили, что США все еще решают, направлять ли американских пилотов для обучения украинцев, но никаких решений не будет принято, пока не будет утвержден окончательный план обучения.

Сам курс предполагается провести в Дании и Румынии при содействии Нидерландов, Бельгии, Канады, Люксембурга, Норвегии, Польши, Португалии, Швеции и Британии, сообщили официальные лица.

При этом ключевые детали, включая даты, место проведения и продолжительность учебного курса еще разрабатываются, заявил на прошлой неделе координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Истребители F-16 для Украины.

21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16. Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы избивать по территории РФ. Также советник Минобороны Юрий Сак заявил, что Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года.

25 мая на встрече в формате "Рамштайн" сообщили , что коалицию по обучению ВСУ на F-16 возглавят Дания и Нидерланды и войдут в нее еще четыре страны: Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша.

Один из лидеров "авиационной коалиции" Нидерланды 14 июня заявили , что обучение украинских пилотов на F-16 стартуют в ближайшие месяцы.

Дания и Нидерланды планируют начать обучение украинских пилотов этим летом и создадут тренинговый центр в одной из восточноевропейских стран НАТО.

Министр обороны Украины Алексей Резников по итогам "Рамштайна" выразил уверенность, что у нас будет "птичья коалиция". Также он заверил , что пилоты ПС ВСУ могут освоить западные истребители F-16 быстрее, чем ожидают страны-союзники Украины, и четырехмесячный срок выглядит реалистичным, для техников нужно больше времени.

6 июля стало известно, что Румыния станет базой подготовки украинских пилотов на F-16. 11 июля Украина договорилась об обучении украинских пилотов на боевых самолетах F-16 с Францией.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что первые истребители F-16 предположительно будут летать в небе Украины до конца марта 2024 года.

В воскресенье, 16 июля, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил , что Штаты не будут откладывать обучение украинских пилотов на истребителях F-16, Байден разрешил европейским странам приступить к тренировкам.

22 июля Салливан также сказал , что украинские пилоты начнут обучение на истребителях F-16 в ближайшие несколько недель.