Об этом шла речь во время выступления президента Байдена на церемонии вручения дипломов Академии Воздушных сил в Колорадо, сообщают на сайте Белого дома .

"Буквально несколько недель назад я был с президентом Зеленским в Хиросиме на G7. Я сказал ему, что мы будем работать с нашими партнерами, чтобы начать обучение украинских пилотов в Европе на истребителях четвертого поколения, включая F-16, чтобы Украина могла защитить себя сегодня и в будущем", - заявил лидер США.

Байден подчеркнул восхищение украинским народом и добавил, что Штаты будут и дальше поддерживать нашу страну.

"Железная решимость украинского народа жить свободным никогда не будет сломлена. Они невероятны: обычные женщины и мужчины, которые борются, отдавая жизнь за свою страну и свои семьи. И поддержка Украины американским народом не пошатнется. Мы всегда отстаивали демократию. Всегда", - подчеркнул президент США.

Что известно об обучении украинцев на F-16

21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16. Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы бить по территории РФ.

Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года.

В Пентагоне убеждены, что передача Украине истребителей F-16 займет несколько месяцев.

На встрече в "Рамштайне" сообщили , что коалицию по обучению ВСУ на F-16 возглавят Дания и Нидерланды, а также войдут в нее еще четыре страны.

29 мая премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил , что страна готова поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо, включая усиление ПВО и обучение пилотов F-16.