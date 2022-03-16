Об этом сообщает Министерство финансов США, – информирует Еспресо.TV.

В группу вошли, кроме США, представители Австралии, Канады, Германии, Франции, Италии, Японии, Великобритании и Европейской комиссии.



"Сотрудничество правительства США с иностранными партнерами уже дало заметные успехи, - говорится в сообщении. - Только за последние три недели информация, предоставленная правоохранительными органами США иностранным партнерам, способствовала аресту нескольких судов, контролируемых физическими и юридическими лицами, попавшими под санкции. Общая стоимость этих судов оценивается в сотни миллионов долларов.



"Наши санкции, торговые ограничения и другие меры уже нанесли значительные убытки России, ее руководству и тем, кто допустил неспровоцированное вторжение Путина в Украину, - сказала министр Еллен. - Эта многосторонняя оперативная группа еще больше повысит эти убытки, активизируя скоординированные усилия по замораживанию и конфискации активов этих лиц в юрисдикциях по всему миру и лишение безопасного убежища для их неправомерных доходов".



В сообщении добавили, что Казначейство США запустит программу вознаграждений Kleptocracy Asset Recovery Rewards Program, предлагающую вознаграждение за информацию, приведшую к аресту, ограничению или конфискации активов, связанных с коррупцией иностранного правительства, включая правительство Российской Федерации.

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