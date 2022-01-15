США и НАТО заявили о готовности к новой встрече с представителями России
США и НАТО выразили готовность продолжить переговоры с Россией о деэскалации напряженности вокруг Украины
Об этом заявил спикер Госдепа США Нед Прайс по итогам телефонного разговора американского госсекретаря Энтони Блинкена и генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга, сообщает DW .
По его словам, США и НАТО готовы провести новую встречу с Россией и привержены продолжению взаимного диалога.
"Соединенные Штаты и их союзники по НАТО едины относительно дипломатического пути вперед и призывают Россию принять немедленные меры для деескалации продолжающейся против Украины агрессии", - сказал Прайс по итогам разговора.
- Напомним, 12 января Йенс Столтенберг заявил, что существует реальный риск возникновения нового вооруженного конфликта в Европе, поэтому важно продолжать диалог с Россией.
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