США и НАТО заявили о готовности к новой встрече с представителями России

Об этом заявил спикер Госдепа США Нед Прайс по итогам телефонного разговора американского госсекретаря Энтони Блинкена и генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга, сообщает DW .

По его словам, США и НАТО готовы провести новую встречу с Россией и привержены продолжению взаимного диалога.

"Соединенные Штаты и их союзники по НАТО едины относительно дипломатического пути вперед и призывают Россию принять немедленные меры для деескалации продолжающейся против Украины агрессии", - сказал Прайс по итогам разговора.