США и НАТО никогда не примут ультиматумов Кремля, - Джердж

Такое мнение он высказал в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Эспрессо.TV.



"Я считаю, что ни НАТО, ни США никогда не примут ультиматумов Кремля. Недавно Йенс Столтенберг отреагировал на упреки Путина о том, что Альянс давал обещание Российской Федерации не расширяться на восток. Он сказал, что никогда НАТО не давало никаких обещаний Кремлю. В переводе с дипломатического языка на обычный это означает, что Путин откровенно лжет, поэтому, я думаю, что в таком аспекте будут говорить и дальше с Кремлем, пока не понятно, что будет дальше речь, но что точно так это не принятие никаких ультиматумов от Кремля", – объяснил Джердж.



Он считает, что следует больше акцентировать внимание на слова главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о том, что на территории Донбасса Украина завезла химическое оружие, которое планируют задействовать в военных операциях и об американских военных в зоне проведения ООС. По мнению эксперта, это делается для того, чтобы подготовить россиян к войне.



"Заявления Шойгу об американских военных, которые устраивают позиции в жилых домах и химическое оружие на Донбассе - кремлевская пропаганда для подготовки россиян к войне. Поскольку нужно будет бомбить жилые кварталы и как-то это объяснить россиянам, поэтому и работают на опережение. Что касается предстоящих переговоров НАТО" и России, то я считаю, что на повестке дня главным вопросом будет восстановление украинского суверенитета и возвращение территорий под контроль Украины.Вопрос в том, что Кремль вряд ли на такое согласится.Я считаю, что ответ Запада на ультиматум Путина должен быть сильнее, чем превентивные санкции", – добавил Джердж.

Напомним, 27 декабря заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва не блефует, выдвигая Западу свои предложения по "гарантиям безопасности".

17 декабря МИД России обнародовал проекты соглашений с требованиями к НАТО и США по предоставлению "гарантий безопасности", которые предполагают, в частности, отказ от расширения Альянса на восток, в том числе от принятия в его состав Украины.

Президент РФ Владимир Путин потребовал юридических гарантий того, что Североатлантический альянс не будет расширяться на восток.

Министерство иностранных дел Российской Федерации выступило с требованием, чтобы НАТО официально отозвало заявление о возможности вступления Украины и Грузии в Альянс.

Президент США Джо Байден заявил, что не принимает очерченные Кремлем "красные линии" в отношении Украины.

Замглавы МИД России пригрозил НАТО "военным ответом" в случае игнорирования требования РФ о гарантиях безопасности.