США и НАТО никогда не примут ультиматумов Кремля, - Джердж
Глава общественной лиги "Украина-НАТО" Сергей Джердж считает, что ни НАТО, ни США никогда не примут никаких ультиматумов Кремля, в том числе и о расширении на восток
Такое мнение он высказал в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Эспрессо.TV.
"Я считаю, что ни НАТО, ни США никогда не примут ультиматумов Кремля. Недавно Йенс Столтенберг отреагировал на упреки Путина о том, что Альянс давал обещание Российской Федерации не расширяться на восток. Он сказал, что никогда НАТО не давало никаких обещаний Кремлю. В переводе с дипломатического языка на обычный это означает, что Путин откровенно лжет, поэтому, я думаю, что в таком аспекте будут говорить и дальше с Кремлем, пока не понятно, что будет дальше речь, но что точно так это не принятие никаких ультиматумов от Кремля", – объяснил Джердж.
Он считает, что следует больше акцентировать внимание на слова главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о том, что на территории Донбасса Украина завезла химическое оружие, которое планируют задействовать в военных операциях и об американских военных в зоне проведения ООС. По мнению эксперта, это делается для того, чтобы подготовить россиян к войне.
"Заявления Шойгу об американских военных, которые устраивают позиции в жилых домах и химическое оружие на Донбассе - кремлевская пропаганда для подготовки россиян к войне. Поскольку нужно будет бомбить жилые кварталы и как-то это объяснить россиянам, поэтому и работают на опережение. Что касается предстоящих переговоров НАТО" и России, то я считаю, что на повестке дня главным вопросом будет восстановление украинского суверенитета и возвращение территорий под контроль Украины.Вопрос в том, что Кремль вряд ли на такое согласится.Я считаю, что ответ Запада на ультиматум Путина должен быть сильнее, чем превентивные санкции", – добавил Джердж.
- Напомним, 27 декабря заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва не блефует, выдвигая Западу свои предложения по "гарантиям безопасности".
- 17 декабря МИД России обнародовал проекты соглашений с требованиями к НАТО и США по предоставлению "гарантий безопасности", которые предполагают, в частности, отказ от расширения Альянса на восток, в том числе от принятия в его состав Украины.
- Президент РФ Владимир Путин потребовал юридических гарантий того, что Североатлантический альянс не будет расширяться на восток.
- Министерство иностранных дел Российской Федерации выступило с требованием, чтобы НАТО официально отозвало заявление о возможности вступления Украины и Грузии в Альянс.
- Президент США Джо Байден заявил, что не принимает очерченные Кремлем "красные линии" в отношении Украины.
- Замглавы МИД России пригрозил НАТО "военным ответом" в случае игнорирования требования РФ о гарантиях безопасности.
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