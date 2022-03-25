США и НАТО готовят план действий на случай нападения РФ на страны Альянса
США и НАТО не исключают вероятность нападения России на территорию стран Альянса
Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает US News .
"США и их союзники по НАТО планируют действия в чрезвычайной ситуации на случай какого-либо возможного нападения России на территорию НАТО", - сказал Салливан в пятницу, 25 марта.
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