США и НАТО готовят план действий на случай нападения РФ на страны Альянса

Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает US News .



"США и их союзники по НАТО планируют действия в чрезвычайной ситуации на случай какого-либо возможного нападения России на территорию НАТО", - сказал Салливан в пятницу, 25 марта.



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