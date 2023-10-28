США и Китай увеличивают количество авиарейсов между странами, которые отменялись из-за Covid-19

Об этом сообщает Bloomberg.

Начиная с 9 ноября количество рейсов между США и Китаем вырастет до 70 в неделю, заявили американские чиновники, поскольку американская и китайская экономики постепенно снимают ограничения на услуги, введенные во время пандемии.

Министерство транспорта США заявило, что стремится к "постоянному и продуктивному диалогу" со своими коллегами в Китае в Управлении гражданской авиации Китая "для содействия постепенному, более широкому открытию рынка авиауслуг США и Китая".

"Департамент намерен разработать дорожную карту, которая обеспечит поэтапный и прогнозируемый возврат к разрешениям на пропускную способность", - говорится в заявлении минтранспорта США.

Решение об увеличении количества рейсов стороны приняли через несколько часов после того, как министр иностранных дел Китая Ван И завершил двухдневные переговоры в Вашингтоне с госсекретарем США Энтони Блинкеном и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном, а также встретился с президентом США Джо Байденом.

Руководитель United Airlines Holdings Inc. сообщил, что авиакомпания выступает за постепенное возобновление рейсов США – Китай.