США и Китай увеличивают количество авиарейсов между странами, которые отменялись из-за Covid-19
С 9 ноября США и Китай увеличат количество авиарейсов до 70 в неделю для содействия постепенному и более широкому открытию рынка авиауслуг между странами после ограничений, введенных в условиях пандемии Covid-19
Об этом сообщает Bloomberg.
Начиная с 9 ноября количество рейсов между США и Китаем вырастет до 70 в неделю, заявили американские чиновники, поскольку американская и китайская экономики постепенно снимают ограничения на услуги, введенные во время пандемии.
Министерство транспорта США заявило, что стремится к "постоянному и продуктивному диалогу" со своими коллегами в Китае в Управлении гражданской авиации Китая "для содействия постепенному, более широкому открытию рынка авиауслуг США и Китая".
"Департамент намерен разработать дорожную карту, которая обеспечит поэтапный и прогнозируемый возврат к разрешениям на пропускную способность", - говорится в заявлении минтранспорта США.
Решение об увеличении количества рейсов стороны приняли через несколько часов после того, как министр иностранных дел Китая Ван И завершил двухдневные переговоры в Вашингтоне с госсекретарем США Энтони Блинкеном и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном, а также встретился с президентом США Джо Байденом.
Руководитель United Airlines Holdings Inc. сообщил, что авиакомпания выступает за постепенное возобновление рейсов США – Китай.
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