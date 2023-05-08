США и Китай стремятся стабилизировать отношения

Об этом информирует Reuters.

В понедельник министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что существует неотложная потребность в нормализации китайско-американских отношений после ряда "ложных слов и поступков", которые привели к их замораживанию. В частности, во время встречи с послом США Николасом Бернсом в Пекине он подчеркнул, что Соединенные Штаты должны исправить свое отношение к тайваньскому вопросу. Также он подчеркнул, что Штаты не должны отходить от принципов "единого Китая".

"Приоритетом является стабилизация китайско-американских отношений, избегание нисходящей спирали и предотвращение каких-либо несчастных случаев между Китаем и Соединенными Штатами", - сказал Цель Ган.

В свою очередь Бернс в своем сообщении в твиттере также заговорил о стабилизации отношений между странами.

"Мы обсудили вызовы в американо-китайских отношениях и необходимость стабилизации связей и расширения коммуникаций на высоком уровне", – написал он.

На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду на проведение визита посла страны в Китай. Он также отметил, что важно восстановить регулярные линии связи с Китаем на всех уровнях.

Кроме того, на прошлой неделе посланник США по климату Джон Керри заявил, что Китай пригласил его посетить страну в ближайшее время. Причиной визита назвали переговоры по предотвращению глобального климатического кризиса. Агентство пишет, что это укрепляет надежду на возобновление отношений между государствами.