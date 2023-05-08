США и Китай стремятся стабилизировать отношения
Соединенные Штаты Америки и Китай заявили, что стремятся стабилизировать китайско-американские отношения после их глубокой заморозки
Об этом информирует Reuters.
В понедельник министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что существует неотложная потребность в нормализации китайско-американских отношений после ряда "ложных слов и поступков", которые привели к их замораживанию. В частности, во время встречи с послом США Николасом Бернсом в Пекине он подчеркнул, что Соединенные Штаты должны исправить свое отношение к тайваньскому вопросу. Также он подчеркнул, что Штаты не должны отходить от принципов "единого Китая".
"Приоритетом является стабилизация китайско-американских отношений, избегание нисходящей спирали и предотвращение каких-либо несчастных случаев между Китаем и Соединенными Штатами", - сказал Цель Ган.
В свою очередь Бернс в своем сообщении в твиттере также заговорил о стабилизации отношений между странами.
"Мы обсудили вызовы в американо-китайских отношениях и необходимость стабилизации связей и расширения коммуникаций на высоком уровне", – написал он.
На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду на проведение визита посла страны в Китай. Он также отметил, что важно восстановить регулярные линии связи с Китаем на всех уровнях.
Кроме того, на прошлой неделе посланник США по климату Джон Керри заявил, что Китай пригласил его посетить страну в ближайшее время. Причиной визита назвали переговоры по предотвращению глобального климатического кризиса. Агентство пишет, что это укрепляет надежду на возобновление отношений между государствами.
- В последние годы Пекин проводит политику дипломатической изоляции Тайваня, заставляя другие страны признать его частью "единого Китая" и неоднократно угрожал вторжением.
- Уже на следующий день после визита Эмманюэля Макрона Китай начал масштабные военные учения вокруг Тайваня, отрабатывая ракетную атаку и окружение острова. Учения стали ответом на 10-дневное дипломатическое турне президента Тайваня Цай Ин Вэнь в страны Центральной Америки и встречи с чиновниками США в Калифорнии. В частности, она встречалась с Кевином Макарти, спикером Палаты представителей Конгресса США от республиканцев.
- На следующий день после имитации Китаем "высокоточных ударов" по Тайваню министр иностранных дел Джозеф Ву заявил, что Пекин может готовиться к началу вторжения на остров. Китай планировал провести интенсивные военные учения на фоне напряженности с США.
- 3 мая посол США в Китае Николас Бернс заявил, что Америка готова вести переговоры с Китаем на высоком уровне и стремится наладить более эффективные каналы связи между странами.
- 5 мая разведка США сообщила, что Китай готовит силовой сценарий захвата Тайваня, но предпочел бы мирное воссоединение. Впоследствии стало известно, что в случае возникновения вооруженного конфликта между Китаем и Тайванем мировая экономика будет терять до $1 трлн ежегодно в первые несколько лет.
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