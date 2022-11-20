США и Китай слаженно играют в игру "Россия – третий лишний"

На полях саммита G-20 Си Цзиньпин и Джозеф Байден во время первой непосредственной встречи продолжили диалог, начатый ими во время видеовстречи за неделю до визита Нэнси Пелоси на Тайвань (гостила 2 августа).

Тогда было начато формирование нового двуполярного паритета в мире – паритета между КНР и США. Напоминаю, что тот "Тайванский кризис" завершился для Пекина и Вашингтона "ничьей".

Однако перезагрузки отношений не было и не будет в ближайшие месяцы. Поскольку США совместно с союзниками вводят новые технологические и другие ограничения для китайского бизнеса и китайского государственного сектора. Американские торговые ограничения не упраздняются и не ослабляются.

По-прежнему США продолжают выстраивать в Индо-Тихоокеанском регионе различные экономические и международно-политические конфигурации для "сдерживания Китая". В Пекине такие действия считаются деструктивными. Такая ситуация продлится довольно долго.

О перезагрузке нельзя говорить, потому что не изменилась сущность отношений между США и КНР. Изменился геополитический контекст и несколько изменился формат отношений, однако не изменилось качество этих отношений.

Диалог, начатый Си Цзиньпином и Байденом в конце июля, — это обсуждение проблем и разногласий ради удержания баланса между двумя государствами, осознающими, что они являются главными конкурентами друг для друга. Это как поединок с правилами, а не как партнерство.

В основе такого нового паритета есть 2 консенсуса.

Вашингтон разделяет тезис Пекина, что в мире два наиболее влиятельных государства – это КНР и США, на которые весь мир смотрит как на гарантов безопасности и развития. Тезис озвучил несколько раз Си Цзиньпин (во время 20-го съезда КПК, во время видеовстречи в июле, во время непосредственной встречи на саммите). Также этот тезис озвучивал глава МИД Ван И. Молчаливое публичное согласие Пекина с утверждением Вашингтона, что для США главным конкурентом и партнером по дискуссиям является Китай. То есть оба государства все более слаженно играют в игру "Россия – третий лишний".

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Конечно, каждый из них играет и эту игру своим "специфическим стилем", который нужно понимать.

Важный для Украины консенсус

На полях саммита G-20 прозвучало уже третье или четвертое с начала 2022 года заявление от правительства КНР о недопустимости применения ядерного оружия и угроз применения такого оружия.

Теперь Си Цзиньпин отметил это в контексте войны Путина против Украины и намеков разных российских деятелей о возможности применения ядерного оружия.

В этот раз это было по сути объявление консенсусной позиции КНР и США, потому что произошло это при обсуждении Си Цзиньпином и Джо Байденом войны на территории Украины.

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Путин, руководство РФ не могут не считаться с таким четко выраженным консенсусом. Ибо это "красная линия", проведенная уже и Пекином, благодаря которому Россия не оказалась в большей экономической изоляции, в которой могла бы оказаться.

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Об авторе. Владимир Воля, политолог, международник

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