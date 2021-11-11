США и Китай подписали декларацию о сотрудничестве в борьбе с глобальным потеплением
В рамках климатического саммита COP26 США и Китай договорились о сотрудничестве в борьбе с изменениями климата
Об этом сообщает официальный сайт Государственного департамента США.
В пресс-релизе говорится, что США и Китай признают серьезность климатического кризиса и обязуются делать важные шаги по его преодолению в течение следующего десятилетия.
В частности, стороны планируют сотрудничать в направлении перехода в циркулярную экономику, уменьшения выбросов парниковых газов и развития возобновляемых источников энергии.
Также США и Китай обещают приложить максимальные усилия, чтобы взять под контроль и минимизировать количество выбросов метана в 2020-х годах.
Как отмечает BBC, ЕС и ООН назвали подписанную между странами декларацию важным шагом в правильном направлении, но "Гринпис" заявил, что подписанты должны прилагать больше усилий.
Президенты Джо Байден и Си Цзиньпин проведут виртуальную встречу на следующей неделе, чтобы обсудить подробности. По словам представителя Китая по климату, решение о декларации стало следствием около 30 встреч в течение последних 10 месяцев.
- Климатический саммит COP26 начался 31 октября в Глазго и продлится до 12 ноября. Около 120 мировых лидеров стали участниками конференции в рамках дискуссии о борьбе с глобальным потеплением.
- В рамках саммита COP26 Украина поддержала обязательство по отказу от использования угля, уменьшению выбросов метана и сокращению вырубки лесов.
- Также на саммите более 30 стран мира поддержали решение отказаться от автомобилей с ДВС до 2040 года.
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