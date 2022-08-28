Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Слова Медведева о гарантиях безопасности России - это лишь повторение тезисов на новом этапе. Уже есть определенная усталость части европейских политиков от войны. Они хотят просто остановить войну на любых условиях. На этом фоне Россия пытается быть геополитическим игроком", - отметил Тышкевич.

По его словам, ситуация для Кремля ухудшилась.

"Есть США и Китай, которые ожидают ослабления внешнеполитической позиции России. В любом случае "многополярный мир" будет, но есть вопрос – сколько полюсов? Если в конце 2021 года говорили о трех и более, то сегодня – два, три, но России в этом списке нет. Сигналы из Кремля – это попытки обеспечить себе место хотя бы небольшого полюса", – отметил Тышкевич.

23 августа Дмитрий Медведев заявил, что российская агрессия сделала невозможным вступление Украины в НАТО.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что условиями прекращения войны являются отказ Украины от вступления в НАТО и соглашение о гарантиях безопасности для России

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