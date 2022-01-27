США и Китай обсудили агрессию РФ против Украины и призвали стороны к деэскалации и спокойствию
Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Китая Ван І ситуацию вокруг Украины и экономические риски от российской агрессии
Об этом пишет Reuters.
"Мы призываем все стороны сохранять спокойствие и воздерживаться от вещей, разжигающих напряженность и разгоняющих кризис", - отметил Ван И.
США отвергли требование РФ отвести войска и оружие НАТО из Восточной Европы и запретить Украине присоединяться к Альянсу, но заверили, что готовы обсуждать контроль над вооружением и меры по укреплению доверия. Ван І заявил, что безопасность одной страны не может быть за счет безопасности других, а региональную безопасность нельзя гарантировать усилением или расширением военных блоков.
Энтони Блинкен предупредил о рисках безопасности и экономических нового российского вторжения в Украину.
Китай и США призвали украинскую и российскую стороны вернуться к исполнению Минских договоренностей.
- Напомним, ранее сообщалось, что США введут санкции против руководства РФ в случае нового нападения на Украину.
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