США и Китай обсудили агрессию РФ против Украины и призвали стороны к деэскалации и спокойствию

Об этом пишет Reuters.



"Мы призываем все стороны сохранять спокойствие и воздерживаться от вещей, разжигающих напряженность и разгоняющих кризис", - отметил Ван И.



США отвергли требование РФ отвести войска и оружие НАТО из Восточной Европы и запретить Украине присоединяться к Альянсу, но заверили, что готовы обсуждать контроль над вооружением и меры по укреплению доверия. Ван І заявил, что безопасность одной страны не может быть за счет безопасности других, а региональную безопасность нельзя гарантировать усилением или расширением военных блоков.



Энтони Блинкен предупредил о рисках безопасности и экономических нового российского вторжения в Украину.



Китай и США призвали украинскую и российскую стороны вернуться к исполнению Минских договоренностей.

Напомним, ранее сообщалось, что США введут санкции против руководства РФ в случае нового нападения на Украину.

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