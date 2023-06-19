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Обзор

США и Китай ищут понимание, западные патроны в российских винтовках. Акценты мировых СМИ 19 июня

Юрий Мартынович
19 июня, 2023 понедельник
09:57
Мир про Украину

Главной темой мировых медиа стала встреча государственного секретаря США Энтони Блинкена с чиновниками Китая, чтобы наладить испорченные отношения, кроме этого журналисты выяснили, что американские патроны до сих пор попадают на российский рынок

На таких темах акцентируют международные издания 19 июня:

США и Китай налаживают дипломатию

Китай та США

Фото: reuters

 

Внимание мировых медиа сейчас приковано к переговорам США и Китая. В воскресенье государственный секретарь США Энтони Дж. Блинкен встретился с Ван И, высокопоставленным чиновником по внешней политике Китая, во время дипломатических переговоров высокого уровня в Пекине между двумя правительствами, чтобы попытаться возобновить каналы связи, которые разрушились во время спора по китайскому шпионскому шару в начале этого года. Как отмечает The New York Times, переговоры были прелюдией к ожидаемой встрече между Блинкеном и Си Цзиньпином, лидером Китая, которая должна состояться в понедельник. Оба правительства официально не объявили об этой встрече, но американские и китайские официальные лица говорили о ее планировании в оптимистических тонах в последние дни.

"Приблизительно трехчасовая встреча между Блинкеном и главным советником по иностранным делам Китая Ван И подчеркнула серьезные проблемы в преодолении недоверия и трения, которые стали характерными для отношений", - подчеркнули в CNN.

Энтони Блинкен является первым госсекретарем США, посетившим Пекин с 2018 года. Усилия по установлению регулярной дипломатии на самом высоком уровне становятся ключевым моментом в напряженных отношениях между двумя странами. Двусторонние отношения между США и Китаем находятся на самом низком уровне за последние десятилетия.

Как пишет The Washington Post, во время двухдневного визита Блинкена обе стороны очень мало оставили на свободу случая, держа вдали от камер основные разногласия по поводу прав человека, торговли и опасных военных столкновений в Южно-Китайском море и Тайванском проливе.

Der Spiegel назвал поездку Энтони Блинкена "большой миссией против недоразумений".

Снайперские патроны американского производства в российских винтовках

В Politico написали статью о том, как снайперские патроны американского производства попадают в российские винтовки. Расследование показывает, что российские компании задекларировали сотни тысяч патронов, полученных от западных поставщиков.

Полученные данные дополняют растущее количество доказательств того, что поставки летального и нелетального военного оборудования все еще поступают в Россию, несмотря на введение странами мер беспрецедентные санкции в ответ на вторжение президента Владимира Путина в Украину в прошлом году. Эксперты по обороне говорят, что острая война выявила отсутствие в России мощностей для производства высококачественных снайперских патронов, что способствует процветанию черного рынка западных боеприпасов.

Информация о закупке такого оборудования скрывается на виду: детали сделок — импортеры, поставщики и описания товаров — могут найти в Интернете любой, кто имеет доступ к российскому Интернету и понимает международные коды таможенной классификации.

Борьба Украины с коррупцией

корупція

Кроме того, мировые СМИ обратили внимание на борьбу с коррупцией в Украине. The Washington Post написали статью о том, как Украина борется с коррупцией под пристальным взглядом западных поклонников. В частности, рассказывая читателям о деле экспредседателя Верховного суда Украины Всеволода Князева, поймали на незаконном получении почти полмиллиона долларов.

"В то время как Украина начинает контрнаступление против российских войск, правоохранители в Киеве ведут войну с коррупцией с такими же высокими ставками для будущего страны. Украина выживает не только за счет пожертвованного оружия, но и за счет иностранной экономической помощи, и западные сторонники хотят быть уверенными, что их деньги не будут потеряны из-за взяточничества и должностных преступлений, долгое время тормозивших демократические стремления Украины", - отмечают американские журналисты и добавляют, что мечта Украины присоединиться к Европейскому Союзу будет частично зависеть от борьбы с коррупцией.

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