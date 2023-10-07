США и Китай близки к организации встречи лидеров стран на саммите АТЭС в ноябре, - Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным собеседников агентства, Вашингтон и Пекин приближаются к организации встречи лидеров на саммите АТЭС (Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества) в следующем месяце, хотя официальные лица в Пекине не подтвердили эти планы. Как отмечают источники, передовые группы обеих стран изучили возможное место встречи в Сан-Франциско.

Ранее сообщалось, что Белый дом приступил к планированию возможной встречи президентов. В рамках подготовки к этой встрече с визитом в Вашингтон в ближайшие недели может прибыть министр иностранных дел КНР Ван И.

Встреча двух лидеров стала первым случаем их разговора после саммита G-20 на Бали в ноябре прошлого года.

Противоречие между США и Китаем

В последнее время между двумя странами напряжены отношения. Они ухудшились в первую очередь из-за поддержки США Гонконга. Также из-за скандала с китайским "шпионским" шаром, сбитым в небе над США. Дополнительно их ухудшили высказывания Байдена, назвавшего Си Цзиньпина диктатором.

Кроме этого, США ввели ограничение на поставки чипов в Китай, что серьезно повлияло на экономику Пекина.