США и Китай близки к организации встречи лидеров стран на саммите АТЭС в ноябре, - Bloomberg
США и Китай близки к организации встречи президента США Джо Байдена с главой КНР Си Цзиньпином в ноябре в Калифорнии
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным собеседников агентства, Вашингтон и Пекин приближаются к организации встречи лидеров на саммите АТЭС (Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества) в следующем месяце, хотя официальные лица в Пекине не подтвердили эти планы. Как отмечают источники, передовые группы обеих стран изучили возможное место встречи в Сан-Франциско.
Ранее сообщалось, что Белый дом приступил к планированию возможной встречи президентов. В рамках подготовки к этой встрече с визитом в Вашингтон в ближайшие недели может прибыть министр иностранных дел КНР Ван И.
Встреча двух лидеров стала первым случаем их разговора после саммита G-20 на Бали в ноябре прошлого года.
Противоречие между США и Китаем
В последнее время между двумя странами напряжены отношения. Они ухудшились в первую очередь из-за поддержки США Гонконга. Также из-за скандала с китайским "шпионским" шаром, сбитым в небе над США. Дополнительно их ухудшили высказывания Байдена, назвавшего Си Цзиньпина диктатором.
Кроме этого, США ввели ограничение на поставки чипов в Китай, что серьезно повлияло на экономику Пекина.
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