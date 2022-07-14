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США и Израиль подписали совместное обязательство по блокированию ядерной программы Ирана

14 июля, 2022 четверг
18:25
Мир

Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Яир Лапид подписали в четверг совместное обязательство выступить против ядерного оружия Ирана, демонстрируя единство союзников, давно расходящихся в вопросе дипломатии с Тегераном

Об этом сообщает Reuters

"Мы не позволим Ирану получить ядерное оружие", – сказал Байден на пресс-конференции после подписания декларации.

Вашингтон и Израиль в течение многих лет отдельно делали завуалированные заявления о возможной превентивной войне с Ираном, отрицающим желание получить ядерное оружие. Однако есть ли у них возможности или желание достичь этого, было предметом дискуссий.

В четверговом заявлении подтверждена поддержка США регионального военного превосходства и способности Израиля "самостоятельно защищаться".

"Соединенные Штаты подчеркивают, что неотъемлемой частью этого обещания является обязательство никогда не разрешать Ирану получить ядерное оружие, и что они готовы использовать все элементы своей национальной мощи для обеспечения этого результата", – добавляется в заявлении.

Лапид выразил эту позицию как способ предотвратить открытый конфликт.

"Единственный способ остановить ядерный Иран - это знать, что свободный мир применит силу", - сказал он после церемонии подписания.

Выступая вместе с ним, Байден назвал предотвращение ядерного Ирана "жизненно важным интересом безопасности для Израиля и Соединенных Штатов и, я бы добавил, для остального мира тоже".

От Тегерана пока не было комментариев.

  • Отметим, что во время своего визита в Израиль президент США просил премьер-министра Яира Лапида усилить военную помощь Украине и предоставить вооружение.

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Израиль
Иран
ядерное оружие
США
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