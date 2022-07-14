США и Израиль подписали совместное обязательство по блокированию ядерной программы Ирана
Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Яир Лапид подписали в четверг совместное обязательство выступить против ядерного оружия Ирана, демонстрируя единство союзников, давно расходящихся в вопросе дипломатии с Тегераном
Об этом сообщает Reuters
"Мы не позволим Ирану получить ядерное оружие", – сказал Байден на пресс-конференции после подписания декларации.
Вашингтон и Израиль в течение многих лет отдельно делали завуалированные заявления о возможной превентивной войне с Ираном, отрицающим желание получить ядерное оружие. Однако есть ли у них возможности или желание достичь этого, было предметом дискуссий.
В четверговом заявлении подтверждена поддержка США регионального военного превосходства и способности Израиля "самостоятельно защищаться".
"Соединенные Штаты подчеркивают, что неотъемлемой частью этого обещания является обязательство никогда не разрешать Ирану получить ядерное оружие, и что они готовы использовать все элементы своей национальной мощи для обеспечения этого результата", – добавляется в заявлении.
Лапид выразил эту позицию как способ предотвратить открытый конфликт.
"Единственный способ остановить ядерный Иран - это знать, что свободный мир применит силу", - сказал он после церемонии подписания.
Выступая вместе с ним, Байден назвал предотвращение ядерного Ирана "жизненно важным интересом безопасности для Израиля и Соединенных Штатов и, я бы добавил, для остального мира тоже".
От Тегерана пока не было комментариев.
- Отметим, что во время своего визита в Израиль президент США просил премьер-министра Яира Лапида усилить военную помощь Украине и предоставить вооружение.
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