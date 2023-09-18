США и Иран начали обмен пленными при посредничестве Катара

Об этом информирует Reuters .

Катарские посредники передавали сообщения между США и Ираном во время переговоров об обмене пленными, которые происходили в Дохе в двух отдельных гостиницах.

По информации источников агентства, пять американцев, освобожденных из иранской тюрьмы "Эвин", улетели на катарском самолете из Тегерана в Доху. Среди них были 67-летний эколог Морад Тахбаз, также имеющий британское гражданство, бизнесмены 51-летний Сиамак Намази и 59-летний Эмад Шарки.

Четвертый гражданин США был освобожден под домашний арест, а пятый уже находился под домашним арестом. Их личности не разглашаются.

Двое из пяти иранцев, освобожденных из американской тюрьмы, прибыли в Доху.

Иранский представитель МИД Насер Канаани сказал, что двое из них вернутся в Иран, а двое останутся в США по своей воле. Еще один освобожденный иранец поедет к своим родственникам в другую страну.

Относительно $6 миллиардов, которые были заморожены в Южной Корее из-за санкций США против Ирана в 2018 году, перечислили на счета в Доху. По условиям соглашения Катар обеспечит, что эти средства пойдут на гуманитарные цели.

Сообщается, что республиканцы США подвергают критике соглашение с Ираном. Они заявляют, что президент США Джо Байден фактически дал взятку американским гражданам.

Что известно о спорах между США и Ираном

Отношения между Вашингтоном и Тегераном ухудшились после того, как республиканец Дональд Трамп вышел из ядерного соглашения между Ираном и мировыми государствами, когда он был президентом в 2018 году.

В январе сообщалось , что правительство США не исключает военных действий, чтобы предотвратить приобретение Ираном ядерного оружия, но лучший путь лежит через дипломатию.

Впоследствии заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов отметил , что продолжается подготовка неофициального соглашения между США и Ираном о размораживании части активов и не введении новых санкций.

Президент США Джо Байден еще на год продлил действие санкций против организаций и физических лиц из РФ и Ирана, ответственных за незаконное содержание под стражей американских граждан за границей.

12 сентября Соединенные Штаты отказались от санкций, чтобы разрешить перевод $6 млрд иранских активов из Южной Кореи в Катар. Это необходимо для осуществления ранее объявленного обмена заключенными между США и Ираном. Деньги были заморожены в Южной Корее, которая является одним из крупнейших потребителей иранской нефти, когда Вашингтон наложил широкие финансовые санкции на Тегеран, и деньги не могли быть переведены.