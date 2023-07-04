Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Продолжается подготовка неофициального соглашения между США и Ираном. Неофициальное, потому что конгресс США никогда не утвердит соглашение или возвращение к старому соглашению 2015 года. С мая месяца продолжается диалог между Персидскими странами, США и Ираном. С американцами идет диалог через посредников. Речь идет о том, что США готовы разморозить часть активов, не вводить новые санкции в обмен на несколько вещей: обогащение урана не более 60%, допуск наблюдательных миссий МАГАТЭ ко всем центрифугам и второе – это заморозка военной помощи Ирана России», – пояснил Данилов.

Эксперт-международник также добавил, что бывший глава разведки Корпуса стражей Исламской революции сказал, что иранцы получили от американцев сообщение, в котором говорится, что США не рассматривают вопрос свержения режима Ирана.

"То есть американцы не будут действовать против установленного в Иране режима. Такой "жест доброй воли", но не факт, что США перед этим действовали на свержение режима. Вот такие рычаги влияния США на Иран", - подчеркнул Данилов.

Поставки Ираном оружия в Россию

РФ продолжает активно использовать иранские дроны-камикадзе типа "Шахед" для атак территории Украины. Тем временем в Иране кичатся тем, что "шахеды" смогли "изменить правила игры" войны в Украине. Хамзе Галандари, глава отдела внешних связей министерства обороны Ирана, заявил, что в прошлом году оружие иранского производства было эффективным, имея в виду беспилотники-камикадзе.

Также Россия рассматривает возможность запуска производства иранских дронов в Белоруссии.

В свою очередь Соединенные Штаты Америки видят признаки углубления российско-иранского военного партнерства в попытке Москвы получить новые партии Shahed. По оценкам Америки, Россия использовала приобретенную партию из 400 дронов и стремится приобрести дополнительные беспилотники для применения в войне в Украине.

В частности, маршрут по Каспийскому морю стал чаще использоваться для перевозки беспилотников, патронов и минометных снарядов в сотрудничестве между Ираном и РФ.

Украина также обвиняет Иран в поставках вооружений россиянам. Так Владимир Зеленский обратился к иранскому народу с призывом прекратить поддержку российского террора в Украине. На что Иран в очередной раз отбросил обвинения .

Уже 29 мая Верховная Рада Украины согласовала введение санкций против Ирана на 50 лет. Документ предусматривает полный запрет на торговые операции с товарами военного и двойного назначения с резидентами Ирана и услуги, связанные с продажей, обслуживанием, производством таких товаров с резидентами страны. А также прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок резидентами Ирана по территории Украины, связанных с указанными выше операциями, остановка выполнения экономических и финансовых обязательств в пользу резидентов Ирана.

А 5 июня СМИ обнародовали контракт на поставки оружия из Ирана в Россию , в том числе артиллерийские и танковые снаряды, а также ракеты разного размера. Договор на поставку боеприпасов заключен между министерством обороны Ирана и российской государственной военной экспортно-импортной компанией АО "Рособоронэкспорт".









