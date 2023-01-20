Об этом пишет CNN со ссылкой на информированные источники.

Указано, что на двусторонней встрече глав Минобороны двух стран не было достигнуто соглашение о передаче Украине танков.

"Официальные лица США, знакомые с ситуацией, сообщили, что вопрос танков еще не решен перед встречей в пятницу, и "было бы странно, если бы Германия передумала, несмотря на давление Ллойда Остина", - отмечает издание.

Хотя, как сообщил неназванный источник, перед встречей Остина с Писториусом в Вашингтоне были "очень оптимистичны и уверены, что добьются прогресса" в вопросе передачи танков.

Напомним, что очередное заседание "Рамштайна" состоится 20 января.

Ukraine Defence Contact Group, или платформа "Рамштайн" (под названием авиабазы-места встречи) — это встреча международных союзников, поддерживающих оборону Украины в войне с Россией. В настоящее время она объединяет министров обороны более 50 стран.

Польша намерена передать танки Leopard 2 Украине, несмотря на то, каким будет решение Берлина как страны-производителя этой техники.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил , что несколько стран 20 января объявят о передаче Украине танков Leopard и их количество достигнет сотен.

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