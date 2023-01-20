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США и Германия провели переговоры по танкам Leopard накануне "Рамштайна", однако договориться не смогли, - CNN

20 января, 2023 пятница
11:02
Мир

Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Германии Борис Писториус накануне заседания "Рамштайна" провели переговоры по передаче Украине танков Leopard

Об этом пишет CNN со ссылкой на информированные источники.

Указано, что на двусторонней встрече глав Минобороны двух стран не было достигнуто соглашение о передаче Украине танков.

"Официальные лица США, знакомые с ситуацией, сообщили, что вопрос танков еще не решен перед встречей в пятницу, и "было бы странно, если бы Германия передумала, несмотря на давление Ллойда Остина", - отмечает издание.

Хотя, как сообщил неназванный источник, перед встречей Остина с Писториусом в Вашингтоне были "очень оптимистичны и уверены, что добьются прогресса" в вопросе передачи танков.

Напомним, что очередное заседание "Рамштайна" состоится 20 января.

Ukraine Defence Contact Group, или платформа "Рамштайн" (под названием авиабазы-места встречи) — это встреча международных союзников, поддерживающих оборону Украины в войне с Россией. В настоящее время она объединяет министров обороны более 50 стран.

  • Польша намерена передать танки Leopard 2 Украине, несмотря на то, каким будет решение Берлина как страны-производителя этой техники.
  • Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил , что несколько стран 20 января объявят о передаче Украине танков Leopard и их количество достигнет сотен.
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