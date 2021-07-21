США и Германия подписали соглашение по "Северному потоку-2"

Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, передает Бабель.



В соглашении предусмотрено, что Германия должна договориться с Россией о продлении транзита газа через Украину на 10 лет - до 2034 года.

"Сегодня мы опубликуем соглашение", - сказала Нуланд в комитете Сената США.

По ее словам, если бы соглашение не подписали, то Украина, "подверглась бы значительному риску"

Она добавила, что США не контролировали заявления властей Украины и государство имеет право на собственную позицию

Напомним, ранее издание Bloomberg сообщило, что США и Германия договариваются о выплате Украине компенсации за запуск "Северного потока-2".

Глава МИД Германии Гайко Маас подчеркнул важность уберечь Украину от убытков вследствие запуска "Северного потока-2".