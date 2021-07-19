США и Германия готовятся сообщить о соглашении по "Северному потоку-2", - Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.



"Мы ожидаем, что на переговорах достигнут соглашения в ближайшие дни. Это выглядит хорошо", - рассказал собеседник издания.



Другой источник сообщил, что соглашение возможно позволит предотвратить возобновление санкций США против компании-строителя газопровода Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора.



Кроме того, по данным издания, одной из ключевых составляющих соглашения будет увеличение инвестиций обеих стран в поддержку энергетической трансформации Украины, энергоэффективности и энергетической безопасности.

Напомним, ранее издание Bloomberg сообщило, что США и Германия договариваются о выплате Украине компенсации за запуск "Северного потока-2".

Глава МИД Германии Гайко Маас подчеркнул важность уберечь Украину от убытков вследствие запуска "Северного потока-2".

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