США и Германия готовятся сообщить о соглашении по "Северному потоку-2", - Reuters
В ближайшие дни США и Германия объявить о соглашении по российскому газопроводу в обход Украины "Северный поток-2"
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.
"Мы ожидаем, что на переговорах достигнут соглашения в ближайшие дни. Это выглядит хорошо", - рассказал собеседник издания.
Другой источник сообщил, что соглашение возможно позволит предотвратить возобновление санкций США против компании-строителя газопровода Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора.
Кроме того, по данным издания, одной из ключевых составляющих соглашения будет увеличение инвестиций обеих стран в поддержку энергетической трансформации Украины, энергоэффективности и энергетической безопасности.
- Напомним, ранее издание Bloomberg сообщило, что США и Германия договариваются о выплате Украине компенсации за запуск "Северного потока-2".
- Глава МИД Германии Гайко Маас подчеркнул важность уберечь Украину от убытков вследствие запуска "Северного потока-2".
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