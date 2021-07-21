США и Германия достигли договоренности по строительству "Северного потока-2", - WSJ

Об этом заявляет Wall Street Journal со ссылкой на источники в Вашингтоне и Берлине.



По данным издания, администрация президента США Джо Байдена "фактически откажется" от сопротивления в запуске "Северного потока-2".



В обмен на это Германия согласится помогать Украине в энергетических проектах и дипломатии.



По данным издания, соглашение между США и Германией состоит из четырех пунктов.



Согласно одному из пунктов, Германия и США инвестируют $ 50 млн в украинскую инфраструктуру возобновляемой энергетики и смежные отрасли. Также ФРГ поддержит переговоры в сфере энергетики в рамках Центрально дипломатического форума "Инициатива трех морей".



При этом США сохранят право в будущем ввести санкции против трубопроводов в случае действий России по энергетическому принуждения третьих стран.



Отмечается, что Германия отклонила требование США включить в правила эксплуатации газопровода опцию отключения. Это позволило Берлина прекращать поставки газа в случае агрессивных действий России против своих соседей. Вместо этого Германия не отказалась от введения в будущем санкций против энергосектора РФ, заявили источники WSJ.



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Официальные лица рассказали журналистам, что Байден продолжает выступать против трубопровода и рассматривает его как шаг России по расширению своего влияния на другие страны. При этом Байден считает объединенную группу стран-союзников наиболее эффективным способом противодействия Москве, пишет издание.



Объявления о сделке отложили, чтобы "не затмить" прощальный визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Белый Дом, добавили собеседники. Один из них заявил, что о сделке объявят в ближайшие дни, другой - уже сегодня.



По данным Bloomberg , проект соглашения предусматривал продвижение США и ФРГ инвестиций в размере $ 1 млрд в "Зеленый фонд" для Украины. Это должно помочь Украине перейти на более чистые источники энергии. Отмечается, что сначала ФРГ обязалась вложить в фонд $ 175 млн.



Также Германия назначит специального посланника - с финансированием в размере $ 70 млн - для поддержки энергетических проектов Германии и Украины.



Кроме того, соглашение обяжет Германию способствовать продолжению договора между Украиной и Россией о транзите газа до 2034 года. Эти переговоры должны начаться до 1 сентября.



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Отмечается, что Германия сможет самостоятельно вводить санкции против России, если она будет использовать энергетику как оружие или агрессивно действовать против Украины. Санкции могут включать ограничения экспорта российских энергоносителей. Анонимный топ-чиновник в США заявил, что формулировки в соглашении - двусмысленны. Это якобы сделано специально, чтобы не давать России готов план действий стран на ее агрессивное поведение.



Сенатор США и главный республиканец в Комитете по международным отношениям Джим Риш заявил, что соглашение "полная обещаний и заверений, но мало что предлагает в плане значимых мероприятий по устранению основных угроз нацбезопасности союзникам и интересам США".

Напомним, 12 июня канцлер Германии Ангела Меркель, по итогам встречи с президентом США Джо Байденом, заявила, что Берлин и Вашингтон настаивают на сохранении транзита российского газа Украина после запуска "Северного потока-2"

По мнению главы НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, Евросоюз должен гарантировать транзит газа через Украину после запуска "Северного потока-2".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ЕС имеет возможность ограничить поставки газа по "Северному потоку-2"