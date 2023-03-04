Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Политики обсудили текущие усилия по оказанию гуманитарной, экономической, политической поддержки и помощи в сфере безопасности, а также важность международной солидарности с народом Украины.

"Байден и Шольц подтвердили свое обязательство налагать на РФ ограничения за ее агрессию столько, сколько потребуется", - отметили в администрации президента США.

Кроме того, американский и немецкий лидеры обменялись мнениями по другим глобальным вопросам и заверили в "крепких двусторонних отношениях".