США и Германия договорились продолжать санкционное давление на РФ
Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц выразили готовность продолжать санкционную политику против России
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Политики обсудили текущие усилия по оказанию гуманитарной, экономической, политической поддержки и помощи в сфере безопасности, а также важность международной солидарности с народом Украины.
"Байден и Шольц подтвердили свое обязательство налагать на РФ ограничения за ее агрессию столько, сколько потребуется", - отметили в администрации президента США.
Кроме того, американский и немецкий лидеры обменялись мнениями по другим глобальным вопросам и заверили в "крепких двусторонних отношениях".
- Напомним, Байден в пятницу во время встречи в Белом доме с Шольцем отметил , что Берлин и Вашингтон идут "нога в ногу" в оказании военной поддержки Украине.
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