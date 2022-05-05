США и Германия договорились не признавать изменения границ Украины, которые может предлагать Россия

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя немецкого правительства.

Лидеры двух стран также осудили "недавние комментарии российского руководства, пытающиеся дискредитировать демократически легитимизированное украинское руководство", - сказал спикер.

"Они согласились с тем, что Украине необходимо оказывать дальнейшую существенную и постоянную поддержку в практике ее законного права на самооборону", – добавил спикер.

Политики считают, что Россия должна немедленно прекратить боевые действия в Украине, вывести свои войска и восстановить территориальную целостность и суверенитет Украины.

Олаф Шольц также сообщил, что в ближайшее время посетит Украину глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Отметим, что сегодня, 5 мая, Штайнмайер побеседовал с Зеленским и получил приглашение посетить Украину. Это прекратило дипломатическое напряжение между двумя странами, возникшее после того, как в Киеве отказались принимать президента Германии из-за его пророссийской позиции в прошлом.

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