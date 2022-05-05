США и Германия договорились не признавать изменения границ Украины, которые может предлагать Россия
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден согласились во время разговора в четверг, 5 мая, что не признают каких-либо территориальных достояний России в Украине
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя немецкого правительства.
Лидеры двух стран также осудили "недавние комментарии российского руководства, пытающиеся дискредитировать демократически легитимизированное украинское руководство", - сказал спикер.
"Они согласились с тем, что Украине необходимо оказывать дальнейшую существенную и постоянную поддержку в практике ее законного права на самооборону", – добавил спикер.
Политики считают, что Россия должна немедленно прекратить боевые действия в Украине, вывести свои войска и восстановить территориальную целостность и суверенитет Украины.
Олаф Шольц также сообщил, что в ближайшее время посетит Украину глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
- Отметим, что сегодня, 5 мая, Штайнмайер побеседовал с Зеленским и получил приглашение посетить Украину. Это прекратило дипломатическое напряжение между двумя странами, возникшее после того, как в Киеве отказались принимать президента Германии из-за его пророссийской позиции в прошлом.
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