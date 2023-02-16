Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, сообщает " Радио Свобода ".

Санкции будут также касаться отдельных лиц, которые поддерживают войну и помогают в её проведении.

"Этот пакет углубит и расширит санкции в определенных категориях, которые уже были. В частности, санкции будут касаться ограничения потока технологий в российскую оборонную промышленность, хайтек оборудования и т.д.", - сообщила она.

По ее словам, новые ограничения коснутся также третьих стран, которые помогают РФ обходить санкции. Следующий пакет будет "особо сконцентрирован" на Иране, Северной Корее, Китае и ряде других государств.

"Мы видим, что россияне становятся достаточно умными, импортируя персональные компьютеры и холодильники из третьих стран, а иногда и из наших стран, и потом из этого оборудования они вынимают чипы (полупроводники) и используют их для своей военной машины. Мы ударим по эти уклонистам, как в наших государствах, так и в третьих странах", - подчеркнула Нуланд.

Санкции также коснутся банковского сектора