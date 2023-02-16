США и G7 введут против РФ новый крупный пакет санкций до 24 февраля, - Нуланд
До 24 февраля США и G7 планируют ввести санкции против технологий, используемых РФ в своей оборонной промышленности и третьих стран, помогающих стране-террористу.
Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, сообщает " Радио Свобода ".
Санкции будут также касаться отдельных лиц, которые поддерживают войну и помогают в её проведении.
"Этот пакет углубит и расширит санкции в определенных категориях, которые уже были. В частности, санкции будут касаться ограничения потока технологий в российскую оборонную промышленность, хайтек оборудования и т.д.", - сообщила она.
По ее словам, новые ограничения коснутся также третьих стран, которые помогают РФ обходить санкции. Следующий пакет будет "особо сконцентрирован" на Иране, Северной Корее, Китае и ряде других государств.
"Мы видим, что россияне становятся достаточно умными, импортируя персональные компьютеры и холодильники из третьих стран, а иногда и из наших стран, и потом из этого оборудования они вынимают чипы (полупроводники) и используют их для своей военной машины. Мы ударим по эти уклонистам, как в наших государствах, так и в третьих странах", - подчеркнула Нуланд.
Санкции также коснутся банковского сектора
- Еврокомиссия предложила 10 пакет санкций против РФ, в который также вошли структуры третьих стран, помогающих России.
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