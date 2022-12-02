США и Франция обещают привлечь РФ к ответственности за Украину

Об этом информирует Reuters .

"Президенты Соединенных Штатов и Франции заявили, что привлекут Россию к ответственности за ее действия в Украине, а Европейский Союз достиг предварительной договоренности по ограничению цены на нефть, чтобы сократить экспортные доходы Москвы", - говорится в сообщении.

Джо Байден и Эмманюэль Макрон в совместном заявлении после переговоров в Овальном кабинете заявили, что они привержены привлечению России к ответственности "за широко задокументированные зверства и военные преступления, совершенные как ее регулярными вооруженными силами, так и ее помощниками в Украине".

Президент Франции Макрон заявил, что продолжит разговор с Путиным, чтобы "попробовать предотвратить эскалацию и получить очень конкретные результаты", например, по безопасности атомных станций в Украине

Байден также сказал, что готов поговорить непосредственно с Путиным о прекращении войны - "если действительно есть интерес в том, чтобы он решил искать способ положить конец войне", но нет никаких признаков того, что это произойдет, ведь тот "еще не сделал этого" .

Ведомство напоминает, что в марте президент США назвал Путина "потрошителем, а лидер Кремля не может оставаться у власти".

Напомним, 30 ноября президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила , что ЕС предлагает создать спецсуд для расследования преступлений агрессии России против Украины и выплаты компенсации по арестованным активам РФ.

Также 29 ноября на встрече министров юстиции стран G7 с участием Украины приняли "Берлинскую декларацию" и договорились координировать сотрудничество для расследования военных преступлений России в Украине и привлечения виновных к ответственности.

Франция начала работу с международными партнерами, в том числе с Украиной, над предложением создать спецтрибунал для расследования военных преступлений России.

В Гааге обсудили создание Офиса прокурора, отвечающего за расследование преступлений РФ.

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