США и Евросоюз готовят санкции против алмазной индустрии РФ, - Госдеп
Чиновники США и ЕС провели встречу с руководителями компаний отрасли по введению эффективных ограничений против алмазной индустрии РФ
Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США, обнародованном в понедельник, 6 марта.
"Сегодня посол Джеймс О'Брайен присоединился к заместителю гендиректора и главному специалисту по контролю правил торговли Еврокомиссии Денису Редоннету, чтобы обсудить с ведущими офисами торговли алмазами, а также производителями, лабораториями и отраслевыми торговыми ассоциациями в США и Европе. по импортному контролю, связанным с Россией, включая полированные бриллианты", - отмечается в сообщении.
При этом уточняется, что этот вопрос был выделен в частности в недавнем заявлении лидеров G7, ведь Россия продолжает зарабатывать миллиарды долларов на торговле бриллиантами. Итак, отметили в американском ведомстве, существует необходимость введения наиболее эффективных и влиятельных способов прервать этот поток доходов для РФ.
"Соединенные Штаты и Европейский Союз остаются преданными тому, чтобы наложить на Россию экономические последствия из-за непровоцированной ею войны в Украине", - подчеркивается в заявлении.
- Напомним, 4 марта президент Европарламента призвала к ужесточению санкций против РФ, вспомнив об алмазах.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.4
Покупка 38.4Продажа 39.26
-
EUR
Покупка 40.26Продажа 41.27
- Актуальное
- Важное