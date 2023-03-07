США и Евросоюз готовят санкции против алмазной индустрии РФ, - Госдеп

Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США, обнародованном в понедельник, 6 марта.

"Сегодня посол Джеймс О'Брайен присоединился к заместителю гендиректора и главному специалисту по контролю правил торговли Еврокомиссии Денису Редоннету, чтобы обсудить с ведущими офисами торговли алмазами, а также производителями, лабораториями и отраслевыми торговыми ассоциациями в США и Европе. по импортному контролю, связанным с Россией, включая полированные бриллианты", - отмечается в сообщении.

При этом уточняется, что этот вопрос был выделен в частности в недавнем заявлении лидеров G7, ведь Россия продолжает зарабатывать миллиарды долларов на торговле бриллиантами. Итак, отметили в американском ведомстве, существует необходимость введения наиболее эффективных и влиятельных способов прервать этот поток доходов для РФ.

"Соединенные Штаты и Европейский Союз остаются преданными тому, чтобы наложить на Россию экономические последствия из-за непровоцированной ею войны в Украине", - подчеркивается в заявлении.