Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика США и Евросоюз готовят санкции против алмазной индустрии РФ, - Госдеп

США и Евросоюз готовят санкции против алмазной индустрии РФ, - Госдеп

7 мартa, 2023 вторник
05:25
Экономика

Чиновники США и ЕС провели встречу с руководителями компаний отрасли по введению эффективных ограничений против алмазной индустрии РФ

Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США, обнародованном в понедельник, 6 марта.

"Сегодня посол Джеймс О'Брайен присоединился к заместителю гендиректора и главному специалисту по контролю правил торговли Еврокомиссии Денису Редоннету, чтобы обсудить с ведущими офисами торговли алмазами, а также производителями, лабораториями и отраслевыми торговыми ассоциациями в США и Европе. по импортному контролю, связанным с Россией, включая полированные бриллианты", - отмечается в сообщении.

При этом уточняется, что этот вопрос был выделен в частности в недавнем заявлении лидеров G7, ведь Россия продолжает зарабатывать миллиарды долларов на торговле бриллиантами. Итак, отметили в американском ведомстве, существует необходимость введения наиболее эффективных и влиятельных способов прервать этот поток доходов для РФ.

"Соединенные Штаты и Европейский Союз остаются преданными тому, чтобы наложить на Россию экономические последствия из-за непровоцированной ею войны в Украине", - подчеркивается в заявлении.

  • Напомним, 4 марта президент Европарламента призвала к ужесточению санкций против РФ, вспомнив об алмазах.
ЕС
санкции против России
США
Читайте также:
Майк Тайсон
5 мартa, 2023 воскресенье
Тайсон дал неожиданный совет Усику, как победить Фьюри
Кислиця
6 мартa, 2023 понедельник
"Хватит насиловать правосудие": Кислица выступил против возможного председательства России в Совбезе ООН
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Сергей Згурец
5 мартa, 2023 воскресенье
Важные дороги в Бахмут находятся под огнем РФ, но ВСУ контролируют город. Колонка Сергея Згурца
Киев
-3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.4
    Покупка 38.4
    Продажа 39.26
  • EUR
    Покупка 40.26
    Продажа 41.27
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
7 мартa
06:03
Tesla
Tesla в этом году уже в пятый раз снижает цены на свои электромобили
05:48
Обучение военных и поддержка вступления в НАТО: Литва анонсировала новый пакет помощи Украине
05:34
Вслед за Германией: Чехия обратилась к Швейцарии с запросом на покупку танков Leopard 2
04:59
Мультик "Мавка. Лесная песня" за первый уикенд проката собрал почти 25 млн грн
04:32
В Карибском море обнаружили яхту российского олигарха: ее продадут на аукционе
04:05
Доходы РФ от продажи нефти и газа в этом году снизились почти вдвое
03:38
Еще 10 украинских пилотов могут прибыть в США для овладения F-16, - CNN
03:11
Боеприпасы и обучение ВСУ: 7-8 марта состоится встреча министров обороны стран ЕС
02:44
Оппозиция в Турции выбрала конкурента для Эрдогана на президентских выборах
02:17
Башар Асад
Сирийский диктатор Башар Асад собирается совершить визит в Россию, - росСМИ
01:49
Нехватка высокоточного оружия может подтолкнуть РФ к покупке ракет у Ирана, несмотря на угрозы США, - FT
01:22
AirMoldova уменьшает частоту рейсов в шести направлениях
00:55
Украина попросила у США противоброневые бомбы для дронов, - Reuters
00:39
Корчинский заявил, что Минкульт упразднил разрешение отпеть бойцов "Братства" в Лавре. В МКИП говорят, что не получали обращений
00:27
"Филигранная нейрохирургическая операция": МИД Украины работает над лишением иммунитета перед судом высшего руководства РФ
00:07
Зеленский встретился в Киеве с социал-демократами Германии: о чем говорили
2023, понедельник
6 мартa
23:41
Россияне сбросили с дронов 17 боеприпасов во двор дома в селе Сумской области
23:24
В Чехии вырос спрос на надувные HIMARS, вводящие в заблуждение на поле боя
23:16
Эксклюзив
Фактически все города района являются военными базами РФ, - глава Северодонецкой РВА Власенко
23:06
Олег Царёв
Апелляционный суд оставил без изменений приговор Олегу Цареву
23:00
Позицию по Бахмуту поддержали единогласно: Зеленский отрицал разногласия с Залужным
22:58
Эксклюзив
В Дружковке Донецкой области не хватает OSB- и ДСП-листов, чтобы закрывать выбитые обстрелами окна, - депутат горсовета
22:46
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Наступление РФ свелось к второстепенным боям. Угледар важнее Бахмута. Колонка Сергея Згурца
22:19
Обновлено
"Герою слава. Мы найдем убийц": Зеленский отреагировал на расстрел россиянами украинского пленника за слова "Слава Украине!"
22:19
Бахмут
По оценкам НАТО, РФ потеряла под Бахмутом пять раз больше военных, чем Украина, - CNN
22:03
Украина расследует 104 военных преступления России, которые повредили окружающей среде, 11 из них квалифицировали как экоцид
21:53
"Не может быть решения об Украине без Украины": глава МИД Австрии об условиях мира с РФ
21:50
Обзор
Удастся ли удержать Бахмут, российские резервисты воюют лопатами, Китай все больше в изоляции из-за поддержки Москвы. Мировые СМИ об Украине 6 марта
21:41
Картины, иконы, книги и мощи: в музеи передадут культурные ценности из "Межигорья" и "Сухолучья"
20:49
Россияне обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии
20:40
Лауреатами международной премии "Самая храбрая женщина" стали Юлия Паевская и корреспондентка Эспрессо в Польше Бьянка Залевская
20:19
Россияне нанесли 42 авиационных и 5 ракетных ударов, а также били из РСЗО по населенным пунктам, - Генштаб
20:19
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
20:03
OPINION
Гибридный трибунал или зонтик для Путина?
20:00
Обзор
Победные новости 376 дня войны: уничтожены лодки с вражескими ДРГ и ликвидация сети, поставлявшей наличные "администрации" Сальдо
19:52
СБУ задержала заместителя главы Одесской ОВА Ткачука
19:34
Президент уволил заместителя главы СБУ, ряд руководителей департаментов и облуправлений спецслужбы
19:33
TikTok
Минобороны Дании запретило работникам пользоваться TikTok
19:17
Kateryna Biloruska Foundation расширяет программы помощи украинским детям
19:00
ВВП Украины
Минэкономики: прогноз роста ВВП ухудшился до 1%
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV