США и Европа помогут восстановить энергетическую систему Украины
Правительство Соединенных Штатов Америки и представители Европейского Союза окажут помощь в восстановлении украинской энергетической системы
Об этом информирует министр энергетики Украины Герман Галущенко .
Галущенко провел экстренные телефонные разговоры с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон и руководством министерства энергетики США о последствиях ракетных обстрелов для украинской энергосистемы, в результате которых было обесточено большинство потребителей.
Министр акцентировал внимание на потребности в поддержке международных партнеров.
"Мы благодарны за уже поставленное в Украину оборудование и материалы. В то же время сегодня мы нуждаемся в высоковольтном оборудовании для восстановления и стабилизации работы энергосистемы", - подчеркнул Галущенко.
Партнеры заверили в "полной поддержке и готовности осуществить соответствующие мероприятия для помощи энергетическому сектору Украины".
Также стороны договорились о дальнейшей коммуникации для координации следующих шагов по поддержке Украины.
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