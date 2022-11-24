США и Европа помогут восстановить энергетическую систему Украины

Об этом информирует министр энергетики Украины Герман Галущенко .

Галущенко провел экстренные телефонные разговоры с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон и руководством министерства энергетики США о последствиях ракетных обстрелов для украинской энергосистемы, в результате которых было обесточено большинство потребителей.

Министр акцентировал внимание на потребности в поддержке международных партнеров.

"Мы благодарны за уже поставленное в Украину оборудование и материалы. В то же время сегодня мы нуждаемся в высоковольтном оборудовании для восстановления и стабилизации работы энергосистемы", - подчеркнул Галущенко.

Партнеры заверили в "полной поддержке и готовности осуществить соответствующие мероприятия для помощи энергетическому сектору Украины".

Также стороны договорились о дальнейшей коммуникации для координации следующих шагов по поддержке Украины.