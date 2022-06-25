США и еще четыре страны создали союз по противостоянию Китаю
США, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия и Япония объединились в неформальную группу Partners in the Blue Pacific, чтобы противостоять Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе
Об этом сообщает сайт Белого дома.
"Эта новая инициатива основывается на нашей давней приверженности региону. Австралия и Новая Зеландия являются регионом и членами Форума тихоокеанских островов; Япония, Великобритания и Соединенные Штаты являются основателями Dialogue Partners. Наши страны поддерживают тесные международные связи с тихоокеанскими островами и являются давними партнерами в развитии, что отражено в нашей совокупной помощи развитию региона в размере 2,1 миллиарда долларов", - говорится в заявлении.
PBP будет стремиться поддерживать тихоокеанский регионализм и укреплять экономические связи между тихоокеанскими островами и остальным миром.
Как сообщает Reuters, в администрации Байдена пообещали выделить больше ресурсов для Индо-Тихоокеанского региона, поскольку Китай хочет усилить экономические, военные и полицейские связи с тихоокеанскими островными государствами, стремящимися к иностранным инвестициям.
PBP создали несколько месяцев спустя после того, как США, Австралия и Новая Зеландия выразили обеспокоенность ростом влияния Пекина в Тихом океане после утечки пакта о безопасности между Китаем и Соломоновыми островами.
Пакт вызвал беспокойство, что Китай может построить военно-морскую базу в районе, который находится ближе к Канберре и Гавайям, чем Пекин, что предоставило бы китайским военным гораздо большие возможности для проектирования военной мощи в Тихом океане.
- 22 июня координатор по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби подчеркнул , что Китай продолжает сотрудничество с РФ, несмотря на войну в Украине. По словам Кирби, закупка российской нефти в больших объемах является еще одним примером растущего сотрудничества между Китаем и РФ.
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