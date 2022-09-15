США и ЕС усиливают давление на Турцию по соблюдению санкций против России, - Financial Times
США и Европейский Союз усиливают давление на Турцию для соблюдения санкций в отношении России. Отдельная по поддержке карты "Мир"
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.
США сосредотачиваются на турецких банках, интегрировавшихся в российскую систему внутренних платежей "Мир", сообщили FT двое западных чиновников, участвующих в разработке этих планов.
В то же время, Брюссель готовит делегацию, чтобы выразить свою обеспокоенность непосредственно турецким чиновникам.
"Давление на Турцию происходит в тот момент, когда западные столицы ориентируются на более жесткое внедрение существующих санкций, а не на введение новых мер. Это изменение подтверждает, что экономические санкции, введенные после вторжения Путина в Украину в феврале, не нанесли экономике России такой ущерб, как они надеялись. Но они утверждают, что устранение лазейок в текущих мероприятиях сжато линии финансирования Кремля", - пишет газета.
"Мы пошлем очень четкое сообщение о том, что, например, финансовые учреждения третьих стран не должны подключаться к платежной сети "Мир", потому что, вы знаете, это несет определенные риски уклонения от санкций", - добавил он.
"Нам нужно закрыть лазейки", - сказал второй чиновник, принимавший участие в переговорах в этом месяце между ЕС и США по применению санкций, назвав Турцию главной целью.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган придерживается того, что он называет "сбалансированным" подходом к войне в Украине.
"Его отказ присоединиться к санкциям против России и недавнее обещание углубить экономическое сотрудничество с Москвой обеспокоили его западных союзников. Эрдоган, который встретится с Путиным в пятницу, заявил в прошлом месяце, что есть "серьезный прогресс" в расширении системы "Мир" в Турции "Пять крупнейших банков Турции, Vakıfbank, Ziraat Bank, İş Bank, DenizBank и Halkbank, являются членами платежной системы "Мир", которая была разработана Центральным банком России как национальная альтернатива Visa и Mastercard", - напоминает FT.
- Отметим, что Эрдоган на этой неделе проведет переговоры с Путиным и снова предложит ему встретиться с президентом Украины в Турции.
- Турецкая авиакомпания Southwind Airlines запустила рейс из Антальи в Москву для "привлечения российских туристов".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.89
Покупка 39.89Продажа 40.76
-
EUR
Покупка 39.6Продажа 40.75
- Актуальное
- Важное