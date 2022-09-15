Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

США сосредотачиваются на турецких банках, интегрировавшихся в российскую систему внутренних платежей "Мир", сообщили FT двое западных чиновников, участвующих в разработке этих планов.

В то же время, Брюссель готовит делегацию, чтобы выразить свою обеспокоенность непосредственно турецким чиновникам.

"Давление на Турцию происходит в тот момент, когда западные столицы ориентируются на более жесткое внедрение существующих санкций, а не на введение новых мер. Это изменение подтверждает, что экономические санкции, введенные после вторжения Путина в Украину в феврале, не нанесли экономике России такой ущерб, как они надеялись. Но они утверждают, что устранение лазейок в текущих мероприятиях сжато линии финансирования Кремля", - пишет газета.

"Мы пошлем очень четкое сообщение о том, что, например, финансовые учреждения третьих стран не должны подключаться к платежной сети "Мир", потому что, вы знаете, это несет определенные риски уклонения от санкций", - добавил он.

"Нам нужно закрыть лазейки", - сказал второй чиновник, принимавший участие в переговорах в этом месяце между ЕС и США по применению санкций, назвав Турцию главной целью.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган придерживается того, что он называет "сбалансированным" подходом к войне в Украине.

"Его отказ присоединиться к санкциям против России и недавнее обещание углубить экономическое сотрудничество с Москвой обеспокоили его западных союзников. Эрдоган, который встретится с Путиным в пятницу, заявил в прошлом месяце, что есть "серьезный прогресс" в расширении системы "Мир" в Турции "Пять крупнейших банков Турции, Vakıfbank, Ziraat Bank, İş Bank, DenizBank и Halkbank, являются членами платежной системы "Мир", которая была разработана Центральным банком России как национальная альтернатива Visa и Mastercard", - напоминает FT.

Отметим, что Эрдоган на этой неделе проведет переговоры с Путиным и снова предложит ему встретиться с президентом Украины в Турции.

Турецкая авиакомпания Southwind Airlines запустила рейс из Антальи в Москву для "привлечения российских туристов".

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