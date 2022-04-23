США и ЕС рассматривают три варианта санкций в отношении российской нефти, - Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg .

По информации источников агентства, США и ЕС рассматривают три варианта: введение эмбарго, установление предельной цены и создание механизма оплаты для удержания выручки, которую Россия получила с начала полномасштабной войны против Украины.

США якобы опасаются, что эмбарго на российскую нефть со стороны ЕС приведет к резкому росту цен и увеличению доходов России. Брюссель может выдвинуть предложения странам-членам Евросоюза по ограничениям уже на следующей неделе. По мнению источников Bloomberg, странам будет легче достичь консенсуса по ограниченному запрету на нефть, чем по эмбарго.

11 апреля стало известно, что ЕС обсуждает шестой пакет санкций против России, в котором предусмотрен эмбарго на поставку нефти.

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