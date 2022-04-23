США и ЕС рассматривают три варианта санкций в отношении российской нефти, - Bloomberg
Европейский Союз и США обсуждают три разных варианта санкций, которые будут касаться поставки нефти из РФ
Об этом сообщает Bloomberg .
По информации источников агентства, США и ЕС рассматривают три варианта: введение эмбарго, установление предельной цены и создание механизма оплаты для удержания выручки, которую Россия получила с начала полномасштабной войны против Украины.
США якобы опасаются, что эмбарго на российскую нефть со стороны ЕС приведет к резкому росту цен и увеличению доходов России. Брюссель может выдвинуть предложения странам-членам Евросоюза по ограничениям уже на следующей неделе. По мнению источников Bloomberg, странам будет легче достичь консенсуса по ограниченному запрету на нефть, чем по эмбарго.
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11 апреля стало известно, что ЕС обсуждает шестой пакет санкций против России, в котором предусмотрен эмбарго на поставку нефти.
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