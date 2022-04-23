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США и ЕС рассматривают три варианта санкций в отношении российской нефти, - Bloomberg

23 апреля, 2022 суббота
06:26
Экономика нефть

Европейский Союз и США обсуждают три разных варианта санкций, которые будут касаться поставки нефти из РФ

Об этом сообщает Bloomberg .

По информации источников агентства, США и ЕС рассматривают три варианта: введение эмбарго, установление предельной цены и создание механизма оплаты для удержания выручки, которую Россия получила с начала полномасштабной войны против Украины.

США якобы опасаются, что эмбарго на российскую нефть со стороны ЕС приведет к резкому росту цен и увеличению доходов России. Брюссель может выдвинуть предложения странам-членам Евросоюза по ограничениям уже на следующей неделе. По мнению источников Bloomberg, странам будет легче достичь консенсуса по ограниченному запрету на нефть, чем по эмбарго.

  • 11 апреля стало известно, что ЕС обсуждает шестой пакет санкций против России, в котором предусмотрен эмбарго на поставку нефти.

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ЕС
санкции
война с Россией
США
эмбарго
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