США и ЕС призвали Косово и Сербию к деэскалации

Об этом говорится в совместном заявлении спикеров главного дипломата ЕС Жозепа Борреля и государственного департамента США.

"Мы работаем с президентом Сербии Александаром Вучичем и премьер-министром Косово Альбином Курти над поиском политического решения с целью разрядки напряженности и согласования дальнейших действий в интересах стабильности, безопасности и благосостояния всех местных общин", – говорится в заявлении.

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В частности известно, что США в свою очередь отметили дальнейшую поддержку усилий Евросоюза в регионе через Миссию по вопросам верховенства права в Косово (EULEX), которая будет продолжать следить за всеми расследованиями и последующими судебными процессами с целью содействия соблюдению прав человека.

"Мы также ожидаем, что Косово и Сербия вернутся к созданию условий, благоприятных для примирения, региональной стабильности и сотрудничества на благо своих граждан. Все обязательства в рамках их диалога должны быть полностью выполнены без промедления", – заключают представители ЕС и США.

10 декабря сообщалось, что Косово перенесло выборы в населенных сербами районах с 18 декабря на 23 апреля 2023 года из-за повышенного уровня опасности. А сотни сербов в Косово соорудили баррикады на дорогах Севера страны, так что они заблокировали движение транспорта на основных пунктах пропуска с Сербией. Для перекрытия движения использовались грузовики, машины скорой помощи и сельскохозяйственная техника. Это произошло на фоне роста напряженности, которая отмечалась взрывами, стрельбой и нападением на полицейский патруль 8 декабря.

16 декабря правительство Сербии направило миротворческому контингенту НАТО KFOR запрос с просьбой разрешить стране направить в Косово около 1000 полицейских и армейцев.

В этот же день Сербия попросила у НАТО разрешение на введение своих войск в Косово.

17 декабря премьер-министр Косово Альбин Курти предупредил о попытках России повысить напряженность в отношениях между его страной и Сербией из-за того, что война в Украине для Москвы идет неудачно.

Уже 26 декабря сербские военнослужащие были приведены в состояние повышенной боевой готовности. А 27 декабря сербы начали возводить новые баррикады на севере Косово, впервые перекрыв улицы в центре одного из главных городов – Митровицы.

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