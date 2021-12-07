США и ЕС могут ввести санкции в отношении банков и Российского фонда прямых инвестиций в случае вторжения в Украину, - Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что о возможных санкциях может объявить президент США Джо Байден во время разговора с президентом России Владимиром Путиным.

В издании отметили, что наиболее значимым мероприятием называют отключение РФ от международной платежной системы SWIFT, но такой вариант "создаст хаос среди простых граждан".

Также рассматривают возможность ограничения для инвесторов по покупке российского госдолга на вторичном утре.

В список санкций могут также внести возможность обмена Россией рублей на доллары, евро и фунты.

Кремль и Белый дом объявили, что Байден будет общаться с Путиным в формате видеосвязи. Видеоконференция назначена на вторник, 7 декабря.

Президент США Джо Байден проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским после видеозвонка с российским коллегой Владимиром Путиным.

Впоследствии президент Владимир Зеленский провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном перед видеозвонком главы Белого дома Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина.

Также Байден перед видеоконференцией с президентом РФ Владимиром Путиным побеседовал с руководителями стран-партнеров в Европе.

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