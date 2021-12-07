Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Мир США и ЕС могут ввести санкции в отношении банков и Российского фонда прямых инвестиций в случае вторжения в Украину, - Bloomberg

США и ЕС могут ввести санкции в отношении банков и Российского фонда прямых инвестиций в случае вторжения в Украину, - Bloomberg

7 декабря, 2021 вторник
09:05
Мир россия дипломат

Европейский Союз и США рассматривают санкции в отношении крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) на случай, если РФ вторгнется на территорию Украины

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что о возможных санкциях может объявить президент США Джо Байден во время разговора с президентом России Владимиром Путиным.

В издании отметили, что наиболее значимым мероприятием называют отключение РФ от международной платежной системы SWIFT, но такой вариант "создаст хаос среди простых граждан".

Также рассматривают возможность ограничения для инвесторов по покупке российского госдолга на вторичном утре.

В список санкций могут также внести возможность обмена Россией рублей на доллары, евро и фунты.

  • Кремль и Белый дом объявили, что Байден будет общаться с Путиным в формате видеосвязи. Видеоконференция назначена на вторник, 7 декабря.
  • Президент США Джо Байден проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским после видеозвонка с российским коллегой Владимиром Путиным.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном перед видеозвонком главы Белого дома Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина.
  • Также Байден перед видеоконференцией с президентом РФ Владимиром Путиным побеседовал с руководителями стран-партнеров в Европе.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Россия
США
Читайте также:
Виталий Портников
4 декабря, 2021 суббота
Выведение из международной финансовой системы и отказ от российского газа и нефти: Виталий Портников назвал инструменты для свержения режима Путина
6 декабря, 2021 понедельник
Новый абсолютный чемпион мира Камбосос, отобравший у Лопеса пояса Ломаченко, отказался сразиться с украинцем
карантин
6 декабря, 2021 понедельник
В Украине начали действовать новые правила карантина: список ограничений
Киев
+1
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.21
    Покупка 27.21
    Продажа 27.45
  • EUR
    Покупка 30.61
    Продажа 31.02
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, вторник
7 декабря
11:51
окупант снайпер
Оккупанты увеличивают количество артиллерии, танков и снайперов на Донбассе, - разведка
11:47
Обновлено
На Черниговщине столкнулись грузовик и микроавтобус: погибли 12 человек
11:45
Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины "киборгу" Петру Полицаку
11:34
Ferrexpo стала лидером по крупнейшим инвестициям в горнодобывающую отрасль на Полтавщине
11:25
Сражайся или свали: Фьюри эмоционально обратился к Джошуа из-за реванша с Усиком
11:07
Число погибших в результате взрыва вулкана в Индонезии возросло до 34
10:56
Китай запустил пять спутников с помощью ракеты-носителя
10:47
Марлос
Марлос решил покинуть "Шахтер" и вернуться в Бразилию, - СМИ
10:32
метро
Метро Киева будет работать на час дольше в ночь на 8 декабря
10:29
Китай пообещал США "решительные контрмеры" из-за дипломатического бойкота Олимпиады-2022
10:14
В Украине обновили зоны карантина: "желтая" стала самой большой
09:45
В самый критический момент у Зеленского сидят "кроты" и Украина надеется на милость и доброту переговорщиков, - Княжицкий
09:43
Давид против Голиафа: Промоутер придумал, как Усику превзойти Тайсона и Холифилда
09:23
Виктор Ляшко
Ляшко: усиливать карантин на новогодние праздники в Украине не планируем
09:09
Мокрый снег и дожди: какую погоду ожидать 7 декабря
09:01
Промоутер рассказал, кто будет следующим соперником Ломаченко
08:40
В Украине за сутки зафиксировали более 8 тыс. случаев COVID-19, умерли 467 человек
08:31
Сутки на фронте: оккупанты пять раз нарушили "режим тишины" на Донбассе
08:29
Джошуа ответил на предложение Фьюри отказаться от реванша с Усиком
08:15
Официальный курс: доллар вырос в цене до максимума с начала июля
08:11
В МОК отреагировали на дипломатический бойкот США Олимпиады-2022
07:41
Джо Байден
Байден согласовал позиции с лидерами европейских стран до разговора с Путиным
07:30
"Ливерпуль" - "Милан"
Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций вторника
07:21
В зоне ООС прошли учения боевой авиации
Украина попросила США передать часть военной техники, которая предназначалась Афганистану, - Foreign Policy
07:02
Эксклюзив
Нина Южанина
Из-за законопроекта 5600 почти полторы тысячи предприятий дополнительно уплатят в бюджет 21 млрд грн, — Южанина
07:00
"Шахтер" - "Шериф": где и когда смотреть последний матч "горняков" в Лиге чемпионов
2021, понедельник
6 декабря
23:27
Владимир Зеленский и Энтони Блинкен
"Согласовали позиции перед разговором Байдена и Путина": Зеленский провел переговоры с Блинкеном
23:03
Дело "вагнеровцев"
Послы ЕС могут согласовать санкции против ЧВК Вагнера 8 декабря, - журналист
23:01
Эксклюзив
Украина будет готова к прямым переговорам с РФ, когда та капитулирует, - политолог Басараб
23:01
Белый Дом
Россия может атаковать Украину с трех сторон, - американские чиновники
22:36
Глава Львовщины Козицкий сообщил о гибели в зоне ООС украинского военного
22:18
Эксклюзив
Жесткий шантаж для переговоров с Байденом, - генерал-майор СБУ Ягун об эскалации РФ у границ Украины
22:08
Танки, самолеты, катера: в День ВСУ военным передали оружие и технику и вручили боевые знамена и награды
22:04
Эксклюзив
Владельцы экономического паспорта получат вдобавок огромный государственный долг, - Кушнирук
21:48
УПЛ: Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины после всех матчей 17-го тура
21:39
США объявили о "дипломатическом бойкоте" Олимпиады-2022
21:27
В Хмельницком открыли Колокол памяти в честь погибших на войне с РФ украинских военных
21:23
Довбик Артем
Гол Довбыка с пенальти принес СК "Днепр-1" победу над "Черноморцем" в УПЛ
21:09
Эксклюзив
Роман Бессмертный
Путин говорит о новом разделе мира, его умиротворение приведет к распространению войны на всю Европу, - Бессмертный
20:55
Ожидаем, что до конца года в Украине будет сделано 30 млн прививок от COVID-19, – заместитель Ермака
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV