США и ЕС готовы оперативно реализовать всеобъемлющий пакет санкций против РФ в случае эскалации, - премьер Эстонии

Об этом сообщает ERR.



"Несмотря на интенсивную дипломатию, мы не видим признаков того, что Россия снижает военную напряженность. Наоборот, наращивание войск вокруг Украины продолжается, а теперь российские войска и техника добрались и до Беларуси", - сказала Каллас в разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.



Премьер-министр призвала Москву сделать "конкретные шаги" для снижения напряженности ситуации.



"Украина, Франция, Германия и Россия снова встречаются в Нормандском формате - это важно для давления на Россию с помощью дипломатии, чтобы она отказалась от военной угрозы", - отметила Каллас.



Премьер Эстонии добавила, что надеется увидеть прогресс в реализации Минских соглашений и поддерживает усилия Франции в этом направлении.



"ЕС и США подготовили всеобъемлющий пакет санкций, который мы готовы оперативно реализовать", - отметила Каллас.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что новое вторжение на украинскую территорию будет стоить России очень дорого.