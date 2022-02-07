США и ЕС готовы оперативно реализовать всеобъемлющий пакет санкций против РФ в случае эскалации, - премьер Эстонии
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Евросоюз и США подготовили всеобъемлющий пакет санкций против РФ, который готовы "оперативно реализовать", если Россия совершит новое вторжение в Украину
Об этом сообщает ERR.
"Несмотря на интенсивную дипломатию, мы не видим признаков того, что Россия снижает военную напряженность. Наоборот, наращивание войск вокруг Украины продолжается, а теперь российские войска и техника добрались и до Беларуси", - сказала Каллас в разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Премьер-министр призвала Москву сделать "конкретные шаги" для снижения напряженности ситуации.
"Украина, Франция, Германия и Россия снова встречаются в Нормандском формате - это важно для давления на Россию с помощью дипломатии, чтобы она отказалась от военной угрозы", - отметила Каллас.
Премьер Эстонии добавила, что надеется увидеть прогресс в реализации Минских соглашений и поддерживает усилия Франции в этом направлении.
"ЕС и США подготовили всеобъемлющий пакет санкций, который мы готовы оперативно реализовать", - отметила Каллас.
- Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что новое вторжение на украинскую территорию будет стоить России очень дорого.
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