США и ЕС договорились о поставках в Европу большего объема сжиженного газа, чтобы снизить зависимость от РФ
ЕС и США обнародовали соглашение о поставках в Европу большего количества американского сжиженного природного газа (СПГ), чтобы уменьшить зависимость от российского ископаемого топлива и преодолеть энергетический кризис
Заявление опубликовано на сайте Белого дома.
"США будут работать с международными партнерами и будут стремиться обеспечить дополнительные объемы СПГ для рынка ЕС в размере не менее 15 млрд кубометров в 2022 году с ожидаемым увеличением в будущем", - говорится в отчете.
Долгосрочная цель состоит в том, чтобы обеспечить около 50 миллиардов кубометров в год дополнительного американского СПГ до 2030 года.
США и ЕС договорились разрабатывать стратегии для ускорения развития рабочей силы для поддержки быстрого внедрения технологий чистой энергии, включая расширение солнечной и ветровой энергии.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.94
-
EUR
Покупка 32.18Продажа 33.25
- Актуальное
- Важное