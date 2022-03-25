США и ЕС договорились о поставках в Европу большего объема сжиженного газа, чтобы снизить зависимость от РФ

Заявление опубликовано на сайте Белого дома.



"США будут работать с международными партнерами и будут стремиться обеспечить дополнительные объемы СПГ для рынка ЕС в размере не менее 15 млрд кубометров в 2022 году с ожидаемым увеличением в будущем", - говорится в отчете.



Долгосрочная цель состоит в том, чтобы обеспечить около 50 миллиардов кубометров в год дополнительного американского СПГ до 2030 года.



США и ЕС договорились разрабатывать стратегии для ускорения развития рабочей силы для поддержки быстрого внедрения технологий чистой энергии, включая расширение солнечной и ветровой энергии.



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