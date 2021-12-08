США и ЕС договорились "быстро и жестко" наказать Россию, если она усилит агрессию против Украины

Об этом сообщает Государственный департамент США.

В пресс-службе Госдепа отмечают, что во время разговора Блинкен и Мишель подтвердили поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины со стороны США и Евросоюза.

Представители США и ЕС также поделились обеспокоенностью по поводу наращивания российских сил на украинской границе и подчеркнули, что Россия должна работать в направлении деэскалации конфликта и вернуться к дипломатии.



"Блинкен и Мишель также согласились в случае необходимости быстро и жестко наказать Россию, если она усилит агрессию против Украины", - отметили в Госдепе.



Кроме того, собеседники назвали Минские договоренности лучшим средством разрешения конфликта на востоке Украины и подчеркнули, что Россия должна выполнить их полностью.