США и ЕС договорились "быстро и жестко" наказать Россию, если она усилит агрессию против Украины
Госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, в ходе которых собеседники договорились наказать Россию в случае усиления ее агрессии против Украины.
Об этом сообщает Государственный департамент США.
В пресс-службе Госдепа отмечают, что во время разговора Блинкен и Мишель подтвердили поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины со стороны США и Евросоюза.
Представители США и ЕС также поделились обеспокоенностью по поводу наращивания российских сил на украинской границе и подчеркнули, что Россия должна работать в направлении деэскалации конфликта и вернуться к дипломатии.
"Блинкен и Мишель также согласились в случае необходимости быстро и жестко наказать Россию, если она усилит агрессию против Украины", - отметили в Госдепе.
Кроме того, собеседники назвали Минские договоренности лучшим средством разрешения конфликта на востоке Украины и подчеркнули, что Россия должна выполнить их полностью.
- Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели встречу в режиме видеоконференции. Байден предупредил Путина об общем с союзниками ответе "экономическими и другими мерами" в случае нового нападения РФ на Украину.
- Европейский совет утвердит продление экономических санкций против России еще на шесть месяцев без предварительных обсуждений.
- Заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что в случае дальнейшей агрессии против Украины новые санкции против РФ будут чрезвычайно серьезными и изолируют россиян от мира.
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