США и ее союзники ответят на вторжение РФ в Украину: Байден и Зеленский провели переговоры
На переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским лидер США Джо Байден выразил поддержку суверенитету Украины и принципу "ничего о вас без вас"
Об этом заявили в Белом доме .
"Президент Байден четко дал понять, что Соединенные Штаты и их союзники и партнеры ответят, если Россия вторгнется в Украину", - говорится в сообщении.
Кроме того, лидеры Украины и США выразили поддержку дипломатическим усилиям, начиная со следующей недели по двустороннему диалогу по стратегической стабильности в НАТО через Совет НАТО-Россия и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Джо Байден подчеркнул, что США вместе с союзниками поддерживают принцип "ничего о вас без вас".
Также он подтвердил приверженность территориальной целостности Украины и выразил поддержку мерам деэскалации напряжения на Донбассе. Кроме того, лидер США выступил за активную дипломатию по продвижению имплементации Минских договоренностей в поддержку Нормандского формата.
- Напомним, Байден провел телефонный разговор с Путиным . США призвали к деэскалации на Донбассе и пригрозили последствиями.
- После переговоров с Владимиром Путиным был запланирован разговор президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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