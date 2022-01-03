США и ее союзники ответят на вторжение РФ в Украину: Байден и Зеленский провели переговоры

Об этом заявили в Белом доме .



"Президент Байден четко дал понять, что Соединенные Штаты и их союзники и партнеры ответят, если Россия вторгнется в Украину", - говорится в сообщении.



Кроме того, лидеры Украины и США выразили поддержку дипломатическим усилиям, начиная со следующей недели по двустороннему диалогу по стратегической стабильности в НАТО через Совет НАТО-Россия и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.



Джо Байден подчеркнул, что США вместе с союзниками поддерживают принцип "ничего о вас без вас".



Также он подтвердил приверженность территориальной целостности Украины и выразил поддержку мерам деэскалации напряжения на Донбассе. Кроме того, лидер США выступил за активную дипломатию по продвижению имплементации Минских договоренностей в поддержку Нормандского формата.

Напомним, Байден провел телефонный разговор с Путиным . США призвали к деэскалации на Донбассе и пригрозили последствиями.

После переговоров с Владимиром Путиным был запланирован разговор президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb