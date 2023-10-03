США и Дания помогут в укреплении кибербезопасности критически важной инфраструктуры Украины

Об этом сообщает посольство США в Украине.

Соединенные Штаты и Дания объявили о партнерстве для уменьшения уязвимости и укрепления устойчивости критической инфраструктуры Украины к киберугрозам, которое будет реализовываться через проект USAID "Кибербезопасность критически важной инфраструктуры Украины". Дания инвестирует в проект 2,8 млн. долларов США

"В Украине существует огромная потребность в построении более устойчивой цифровой инфраструктуры. Россия использует кибератаки, чтобы нарушить работу критической инфраструктуры и тем самым подрывать доверие к власти. Вот почему в тесном сотрудничестве с США мы выделяем 20 миллионов крон (2,8 млн долл.) на кибербезопасность Украины", – заявил министр иностранных дел Дании Ларс Локке.

Посол США в Украине Бриджит Бринк отметила, что расширение возможностей Украины в сфере кибербезопасности является критически необходимым для обеспечения защиты органов власти и объектов критической инфраструктуры от многочисленных кибератак, которые Россия направляет против Украины.

"Приветствую решение Дании инвестировать 2,8 млн долл. в проект USAID "Кибербезопасность критически важной инфраструктуры Украины" и надеюсь на наше плодотворное сотрудничество, чтобы помочь Украине противостоять российской агрессии в киберпространстве", - добавила Бриджит Бринк.

В частности, этот проект способствует налаживанию партнерских отношений с международными кибербезопасными структурами. Так, при его содействии было начато сотрудничество между Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины и Агентством США по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA).